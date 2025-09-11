claudiu mitea, campionul din sibiu paralizat de 4 ori, dar niciodată învins. schimbă vieți prin sport și nutriție

Claudiu Mitea și-a început drumul în viață în sala de gimnastică din Sibiu. Avea doar 6 ani când a intrat pentru prima dată într-o sală care, deși modestă, avea să-i formeze caracterul, disciplina și visul. La 9 ani câștiga prima medalie de aur internațională, în Franța, iar la 14 ani devenea cel mai tânăr membru al lotului olimpic de juniori.

Pentru că în Sibiu nu existau condițiile necesare pentru a face performanță, la 12 ani Claudiu a plecat singur la Timișoara, după ce a fost selecționat de un club sportiv. A lăsat în urmă copilăria și familia pentru a-și urma visul. „La 12 ani am fost selecționat de un club din Timișoara. Am plecat singur, la cămin. Sprijinul material a venit exclusiv din partea părinților, fără nicio indemnizație sau altă sursă de venit, iar în weekenduri rămâneam adesea fără mese, pentru că internatul era închis”, povestește Claudiu.

Claudiu își amintește un moment emoționant, care de la o vârstă fragedă l-a marcat. „Într-o zi, nu aveam bani să mă întorc acasă. Un om fără adăpost a fost cel care mi-a plătit biletul de autobuz. Am simțit mereu că am un înger păzitor alături de mine”, spune acesta.

Anii au trecut, iar rezultatele au confirmat talentul. Claudiu a fost parte din echipa care a adus 6 titluri naționale consecutive la Sibiu – o performanță neegalată în gimnastica artistică românească pe echipe. A participat la numeroase competiții naționale și internaționale, unde a adunat peste 60 de medalii — dintre care 30 de aur, 20 de argint și 10 de bronz — alături de zeci de cupe și trofee care îi confirmă parcursul remarcabil în gimnastica de performanță. De asemenea, a fost remarcat la emisiuni televizate precum Românii au Talent și a devenit o voce inspirațională în podcasturi și emisiuni.

Paralizia care i-a pus viața în pauză și cum a apăsat din nou „play”

La 16 ani, chiar înainte de Campionatul European, a apărut primul puseu de scleroză multiplă. Medicii l-au informat că va trebui să renunțe la sport, dar Claudiu a refuzat să accepte. „M-a ținut agățat un singur lucru: visul de a deveni campion olimpic. Acea speranță mi-a dat puterea să mă ridic, să revin în sală și, de fiecare dată, să lupt pentru locul meu pe podium. La 17, apoi la 18, și din nou la 19 ani am avut episoade de paralizie. La 19 ani, am ajuns în punctul cel mai greu pentru că nu mai simțeam nimic de la gât în jos, doar amorțeli, înțepături și furnicături”, spune acesta.

A trecut prin patru episoade de paralizie completă, dar în loc să cedeze, a căutat răspunsuri. A urmat un tratament neobișnuit, cu peste 5.000 de înțepături de albine, terapie alternativă care, împreună cu voința și credința, l-a ajutat să-și revină.

De la sportiv de performanță, la „antrenor de vieți”

Claudiu Mitea nu mai urcă pe podiumurile gimnasticii, dar și-a găsit un alt podium – acela al oamenilor pe care îi ajută să-și transforme viața. A devenit antrenor de fitness și nutriționist, iar astăzi conduce un club de nutriție în care fiecare pas mic contează, dar fiecare pas sigur duce spre rezultate reale.

„Aici nu e doar despre slăbit, e despre educație, redescoperirea încrederii în tine, bucuria de a te echilibra și sentimentul că ești bine în pielea ta. Fiecare progres, fiecare reușită a celor care vin aici, e o victorie care îmi umple sufletul”, spune Claudiu.

Astăzi, Claudiu nu mai caută aplauze în săli de competiție. Le primește în fiecare zi, discret, în privirile și zâmbetele oamenilor care au învățat că pot să facă imposibilul posibil. „Eu nu mai vreau să fiu pe podium. Trăiesc podiumul vieții în fiecare zi, prin cei pe care îi ajut să devină mai sănătoși, mai puternici, mai încrezători”, spune acesta.

Claudiu spune că oamenii vin pentru ei înșiși, dar rămân pentru energie, pentru sentimentul de comunitate și pentru micul dejun sănătos pe care îl servesc împreună. Aici, primesc nu doar planuri personalizate, ci și educație nutrițională reală, care le schimbă mentalitatea și obiceiurile. Cu ajutorul lui, mulți au reușit să slăbească 10, 30, chiar 50 de kilograme. Pentru unii, Claudiu nu este doar un antrenor – este omul care i-a ajutat să-și recâștige viața, încrederea și speranța.

Pentru cei care simt că a venit momentul să-și schimbe stilul de viață, Claudiu oferă gratuit o analiză corporală completă și un plan personalizat, adaptat nevoilor și obiectivelor fiecăruia.

Cei interesați îl pot contacta direct și pot programa prima analiză AICI.