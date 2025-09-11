fc hermannstadt a pierdut un titular de bază. s-a accidentat grav l

Unul dintre cei mai buni jucători de la FC Hermannstadt, Silviu Balaure (29 ani) s-a accidentat grav la antrenamente și va fi indisponibil minim șase luni.

Ghinion maxim pentru antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu, care pierde un jucător de bază al echipei.

La ședințele de pregătire ale sibienilor, Silviu Balaure s-a lovit, iar verdictul medicilor a fost unul dur: ruptură de ligamente la genunchiul drept. Astfel, mijlocașul dreapta va fi operat și devine indisponibil până în primăvară.

Mijlocașul a evoluat în toate cele 8 jocuri disputate în acest sezon de Superliga de FC Hermannstadt. A oferit nu mai puțin de 5 pase decisive, o contribuție esențială în faza de atac.

Perioada de transferuri pentru SuperLigă s-a încheiat, iar cluburile mai pot semna fotbaliști liberi de contract, astfel că posibilitatea găsirii unui înlocuitor pentru Balaure este redusă.

După 8 runde, sibienii sunt pe poziția a 11-a în clasament, cu 7 puncte.

La Sibiu încă din 2021, Balaure are 159 de meciuri pentru FC Hermannstadt, reușind 23 de goluri și oferind 27 de assist-uri.