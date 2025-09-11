foodie cucerește sibiul: 4 zile cu jazz sub cerul liber și preparate care-ți lasă gura apă în piața schiller

De la JazzyBit și Amphitrio, la Zaharenco, Soul Serenade și The Eclectors – peste 10 artiști și trupe aduc jazz și ritmuri live în inima Sibiului.

„Food truck-uri cu delicii pentru toate gusturile și live cooking show în fața publicului”

Piața Schiller găzduiește pentru prima dată Foodie: o ediție memorabilă, cu atmosferă pietonală, live cooking și intrare liberă pentru toți

Între 11 și 14 septembrie, Sibiul respiră muzică live și miros de street food. Festivalul Foodie deschide astăzi porțile ediției a 8-a și, pentru prima dată, se mută în Piața Schiller, una dintre cele mai frumoase și încărcate de istorie locații din centrul orașului.

Organizatorii promit cea mai spectaculoasă ediție de până acum: seri de jazz sub cerul liber, food truck-uri cu delicii irezistibile, live cooking show-uri și o atmosferă pietonală care va transforma centrul Sibiului într-o mare scenă urbană a bucuriei.

„Am ales Piața Schiller pentru că este un loc cu un aer vibrant, perfect pentru spiritul Foodie. Vrem ca fiecare vizitator să trăiască o experiență completă: mâncare excelentă, muzică de calitate și o atmosferă prietenoasă, chiar în inima Sibiului”, transmit organizatorii.

Patru seri de jazz și concerte live sub cerul Sibiului

Muzica este sufletul acestei ediții. În fiecare seară, Piața Schiller va răsuna de ritmurile rafinate ale jazz-ului, cu artiști consacrați care promit să cucerească publicul:

Joi, 11 septembrie : The Eclectors (18:30 și 21:30), Marquis Collective (20:00)

: The Eclectors (18:30 și 21:30), Marquis Collective (20:00) Vineri, 12 septembrie : 7th Sense (18:30), Amphitrio (20:00), The Eclectors (21:30)

: 7th Sense (18:30), Amphitrio (20:00), The Eclectors (21:30) Sâmbătă, 13 septembrie : Zaharenco (18:30), JazzyBit (20:00), The Eclectors (21:30)

: Zaharenco (18:30), JazzyBit (20:00), The Eclectors (21:30) Duminică, 14 septembrie: Soul Serenade (18:30), Amalia Gaiță (20:00), The Eclectors (21:30)

De la improvizații pline de energie până la balade sofisticate, atmosfera promite să fie electrizantă.

Street food la cel mai înalt nivel și show-uri culinare live

Foodie nu este doar un festival, ci o experiență culinară. Zeci de food truck-uri îi așteaptă pe vizitatori cu preparate pentru toate gusturile:

Crunch, Mr. Cârnățescu, Munch Bubble Waffles, Olha Coffee, Pokka Curros, Ribs & Ramen, Street Bites, The Burger Father, Turtha Ice Cream și Turtha Grill.

Spectacolul culinar continuă la Live Cooking Show, unde bucătari iscusiți din Sibiu vor găti în fața publicului, transformând fiecare preparat într-o experiență vizuală și gustativă.

Zona de băuturi completează tabloul: Backyard, WineNot și Bubble Bar – Prosecco vor răcori publicul cu vinuri, prosecco și cocktailuri vibrante.

Restricții de trafic pe durata festivalului

Pentru buna desfășurare a evenimentului, în perioada 11–14 septembrie, traficul auto pe strada Timotei Popovici va fi restricționat temporar.

Conform avizului emis de Comisia pentru sistematizarea circulației din cadrul Primăriei Sibiu, strada va fi închisă zilnic între orele 15:00 și 24:00, inclusiv pentru locuitorii acestei artere.

Măsura este necesară pentru siguranța participanților și pentru a crea o atmosferă exclusiv pietonală, unde vizitatorii să se bucure de festival fără grija traficului.

Intrare liberă, atmosferă vibrantă

Intrarea este liberă, iar programul general al festivalului se desfășoară zilnic între orele 16:00 și 23:45. Foodie 2025 promite patru zile de neuitat: o locație superbă, artiști de jazz care aduc energia live în Piața Schiller, preparate spectaculoase, show-uri culinare și mii de sibieni și turiști care vor transforma centrul orașului într-un loc al bucuriei și al prieteniei.

„Foodie – street food cuisine” este un eveniment cofinanțat de Consiliul Local Sibiu, prin Primăria Municipiului Sibiu și de Consiliul Județean Sibiu

Partener principali: GLS

Parteneri strategici: Promenada Mall Sibiu, Magnolia Residence, Soma, Backyard, Vreau Reclamă