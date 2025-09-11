hoț prins în flagrant! tânăr reținut la sibiu după ce a furat un telefon

Tânăr de 19 ani reținut pentru furt la Sibiu.

Pe 10 septembrie, în jurul orei 13:30, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au reținut un tânăr de 19 ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Potrivit anchetei, la data de 23 august, tânărul ar fi sustras un telefon mobil de la un stand de suveniruri de pe strada Nicolae Bălcescu din Sibiu.

În baza probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore. Ulterior, tânărul urmează să fie prezentat unității de parchet competente pentru luarea unei măsuri preventive.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.