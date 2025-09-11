pericol public: șoferi cu permis suspendat surprinși în sibiu și mediaș

Polițiștii sibieni au depistat doi șoferi cu permis suspendat.

În perioada 10-11 septembrie, polițiștii rutieri din județul Sibiu au depistat doi șoferi care conduceau autoturisme deși aveau dreptul de a conduce suspendat.

Pe 10 septembrie, în jurul orei 11:30, polițiștii Biroului Rutier Mediaș au oprit pentru control un autoturism pe strada Șoseaua Sibiului, condus de un localnic de 22 de ani. Verificările au arătat că tânărul avea dreptul de a conduce suspendat. În acest caz a fost deschis un dosar de cercetare penală pentru infracțiunea de „conducere fără drept”.

Pe 11 septembrie, în jurul orei 03:10, polițiștii din Sibiu au oprit un autoturism pe strada Semaforului, condus de un bărbat în vârstă de 66 de ani, din județul Vaslui. Și în acest caz, verificările au arătat că dreptul de a conduce al bărbatului era suspendat. La nivelul Poliției Municipiului Sibiu s-a deschis un dosar de cercetare penală pentru aceeași infracțiune.