primul proiect de bugetare participativă din cisnădie: loc de joacă nou pentru copiii din cartierul arhitecților

Primul proiect de bugetare participativă din Cisnădie, finalizat: loc de joacă modern pentru copii.

Primăria Cisnădie a finalizat primul proiect propus și votat în cadrul programului de bugetare participativă. Este vorba despre modernizarea locului de joacă din Cartierul Arhitecților, situat pe strada Liviu Ciulei.

Prin proiect, vechiul complex de joacă, degradat și nesigur, a fost înlocuit cu unul nou, modern și atractiv, care le oferă copiilor un spațiu sigur pentru joacă și socializare. Zona de joacă anterioară fusese amenajată în urmă cu aproximativ 10 ani, echipamentele din lemn deteriorându-se între timp și devenind un pericol pentru cei mici.

„Ne bucurăm de acest loc, copiii se pot juca în siguranță!”, a declarat un părinte prezent la inaugurare.

Reprezentanții administrației locale au subliniat că acesta este doar primul pas din programul de bugetare participativă, prin care cetățenii pot decide direct asupra unor proiecte importante pentru comunitate.