razie pe microbuzele școlare din sibiu: polițiștii îi verifică pe șoferi

O amplă acțiune de control a transportului rutier destinat elevilor se desfășoară în această săptămână în județul Sibiu. Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, prin Serviciul Rutier, verifică microbuzele școlare în mai multe zone ale județului, pentru a asigura un nivel ridicat de siguranță copiilor care folosesc aceste mijloace de transport către și dinspre școli.

În cadrul acțiunii, polițiștii verifică documentația necesară desfășurării activității de transport public de persoane, valabilitatea inspecției tehnice periodice, echiparea corectă a autovehiculelor și respectarea capacității maxime admise. De asemenea, se verifică respectarea normelor rutiere privind siguranța pasagerilor minori și starea psiho-fizică a șoferilor, aceștia fiind testați pentru depistarea consumului de alcool sau droguri.

Pe lângă controalele tehnice și de legalitate, polițiștii desfășoară și activități de informare și consiliere pentru șoferi, cadre didactice și elevi, subliniind importanța respectării legislației rutiere și a conduitei preventive în trafic.

Măsurile vor continua pe tot parcursul anului școlar, pentru a garanta un transport sigur și responsabil al elevilor.