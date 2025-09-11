scaf 2025 și-a deschis porțile. peste 150 de artiști la sibiu/foto, video

La Sibiu, arta contemporană a revenit în forță. SCAF a adus din nou împreună artiști, curatori și diplomați într-un dialog despre prezent și viitor, despre curaj și transformare.

Joi, 11 septembrie, la ora 15:00, Mănăstirea Ursulinelor din Sibiu (str. Gen. Magheru nr. 34) a găzduit deschiderea oficială a celei de-a 6-a ediții a Sibiu Contemporary Art Festival – SCAF.

Evenimentul s-a bucurat de prezența Excelenței Sale, doamna Tamar Beruchashvili, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Georgiei în România, țara invitată de onoare a acestei ediții. Tema din acest an este „Reziliența”, un concept care aduce în prim-plan forța de a rezista, de a transforma și de a renaște, explorat printr-un dialog amplu între artiști români și internaționali.

Ediția reunește peste 150 de artiști din România, Republica Moldova, Belgia, Germania, Ungaria, Statele Unite ale Americii, Polonia, Italia, Lituania, Mexic și alte țări. Coordonarea curatorială și organizarea sunt asigurate de Ana Negoiță, Alexandru Constantin Chituță, Ilie Mitrea și Alexandra Runcan.

În deschiderea festivalului, dr. Alexandru Constantin Chituță, curator și organizator, a subliniat importanța legăturii dintre patrimoniu și artă:

„Deschidem cea de-a 6-a ediție a SCAF în acest centru de artă contemporană al Sibiului, Mănăstirea Ursulinelor, și vreau să mulțumesc Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Alba Iulia pentru faptul că am putut și în acest an să folosim acest spațiu minunat. Suntem în perioada Zilelor Patrimoniului și cred că e momentul să ne întrebăm ce înseamnă patrimoniu și cum îl punem în valoare. Am demonstrat la edițiile anterioare și demonstrăm și acum, la ediția a șasea, că ne pasă de această clădire, uitată de peste 20 de ani, și dorim ca frumusețea artei să o transforme.”

El a evidențiat și dimensiunea diplomatică a festivalului:

„Este cel mai important festival de artă contemporană din Europa de Sud-Est și cel mai important festival cultural diplomatic din regiune. Mulțumesc ambasadorilor, miniștrilor Culturii din România și Republica Moldova și, cu mare prietenie și respect, doamnei primar Astrid Fodor, pentru că a salvat ediția aceasta atunci când nu erau fonduri. Am reușit să organizăm festivalul așa cum ni-l dorim, chiar dacă echipa noastră mică a făcut eforturi dincolo de fișa postului, pentru că ne pasă de acest festival și vrem ca el să continue.”

Țara invitată de onoare în 2025 este Georgia, iar Excelența Sa, doamna Tamar Beruchashvili, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Georgiei în România, a adus în fața publicului mesajul său de susținere:

„Este foarte important pentru noi ca Georgia să fie țara invitată la acest festival de artă contemporană, cunoscut nu doar în România, ci și în alte țări europene. Mulțumesc organizatorilor și Muzeului Național Brukenthal pentru această oportunitate și pentru dedicația de a aduce Georgia la Sibiu. Cultura georgiană este una unică – de la patrimoniul nostru spiritual și bisericile vechi de secole, la frumusețile naturale, alfabetul georgian unic în lume, tradiția vinului de peste 8.000 de ani și polifonia recunoscută de UNESCO ca patrimoniu imaterial al umanității.”

Vorbind despre tema ediției, ambasadoarea a făcut o paralelă între arta contemporană și realitatea politică a țării sale:

„Reziliența este un motto potrivit și pentru Georgia. De-a lungul istoriei, am trecut prin invazii, ocupații și provocări, dar am demonstrat mereu determinare și curaj. În prezent, continuăm să ne confruntăm cu ocupația rusă a unor teritorii, dar poporul georgian rămâne dedicat viitorului său european. Această expoziție este o oportunitate de a arăta spiritul de reziliență al națiunii noastre și de a întări prietenia dintre Georgia și România.”

Locații și extensii naționale

Festivalul se desfășoară în patru spații din Sibiu:

Muzeul de Artă Contemporană Brukenthal (Str. Tribunei nr. 6)

Palatul Brukenthal – expoziții temporare (Piața Mare nr. 4–5)

Mănăstirea Ursulinelor (Str. Gen. Magheru nr. 34–36)

Promenada Mall Sibiu (Str. Lector nr. 1–3)

Extensiile naționale ale SCAF duc spiritul artei contemporane și la: