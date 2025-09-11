schimbare pentru milioane de pensionari: guvernul vrea să implementeze rapid soluția

Petre Florin Manole a declarat miercuri seară, la Digi24, că își dorește ca tot mai mulți pensionari să opteze pentru plata pensiilor pe card, însă a subliniat că nu va exista nicio obligativitate în acest sens.

Ministrul a precizat că plata pe card ar reduce semnificativ cheltuielile statului. „Comisioanele bancare pentru pensiile pe card ne costă puțin peste 6 milioane de lei, în timp ce pentru plata prin Poștă cheltuielile sunt de peste 60 de milioane de lei. Diferența este de șase ori mai mare”, a spus Manole.

Acesta a menționat că în prezent peste 2,6 milioane de pensionari primesc pensia pe card, iar 2,3 milioane prin Poștă. „Procesul este natural, dar vrem să îi dăm o viteză mai mare. Este o metodă de a reduce cheltuielile statului fără să afectăm pensionarii”, a subliniat oficialul.

Manole a făcut apel și la tineri să își încurajeze părinții să treacă la această modalitate de plată, subliniind că transferurile bancare sunt mai rapide și mai sigure.