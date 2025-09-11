scumpirea biletelor de autobuz se extinde pe noi trasee

Una dintre firmele care are contract cu Consiliul Județean Sibiu pentru a presta curse regulate între mai multe localități din județ vrea să majoreze prețurile biletelor și abonamentelor. Tarifele vor crește din cauza scumpirilor din ultima perioadă.

Asocierea dintre Societatea Amring SRL și Societatea Helvia-Reto SRL, care are contract cu Consiliul Județean Sibiu pentru a presta curse regulate între mai multe localități din județ, a cerut majorarea prețurilor biletelor și abonamentelor de autobuz. Noile tarife ar urma să intre în vigoare de luna viitoare, în cazul în care consilierii județeni vor vota favorabil un proiect de hotărâre în acest sens. Ultima scumpire, de când a fost semnat contractul, a avut loc în toamna anului 2023.

„Operatorul de transport a solicitat modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciile de transport public județean de călători deoarece înregistrează creșteri substanțiale ale cheltuielilor materiale (carburanți, energie electrică, revizii-reparații, inspecții tehnice, piese de schimb – creștere cu circa 20%), la asigurări – creștere cu circa 33%, creșterea salariului minim cu 22%, precum și creșterea TVA de la 19 la 21%, în condițiile în care nu beneficiază de subvenții sau compensații financiare, veniturile societății de transport fiind realizate doar din vânzarea biletelor și abonamentelor de călătorie”, se arată în raportul de specialitate.

Cât vor costa biletele și abonamentele

Societatea Amring SRL are atribuită o grupă de trasee județene, respectiv Grupa nr. 6: Sibiu – Veștem – Sibiu, Sibiu – Tălmaciu – Boița, Sibiu – Turnu Roșu – Sebeșu de Jos, Sibiu – Cisnădie – Sădurel, Sibiu – Șelimbăr – Cisnădioara. Pe aceste trasee se vor scumpi biletele și abonamentele.

Spre exemplu, un bilet de autobuz pe cursa Sibiu – Șelimbăr va costa 7 lei, scumpirea fiind de 1 leu. De la Sibiu la Bungard călătorii vor plăti 10 lei în loc de 8 lei cât e în prezent. Abonamentul pentru cursa Sibiu – Bungard va costa 330 lei pe lună, scumpirea fiind de 70 lei.

Un bilet de autobuz pe ruta Sibiu – Tălmaciu va costa 10 lei, iar de la Sibiu până la Boița va costa 12 lei.

De la Sibiu la Turnu Roșu sibienii vor plăti 12 lei pe cursă și 330 lei pe abonamentul lunar. De la Sibiu la Sebeșu de Jos biletul va costa 13 lei, iar abonamentul 360 lei.

Cursa Sibiu – Cisnădie va costa 10 lei. Până la Sădurel călătorii vor plăti 18 lei. Abonamentul pentru cursa Sibiu – Cisnădie crește la 280 lei pe lună, iar până la Sădurel, cea mai îndepărtată localitate de pe acest traseu, abonamentul va crește la 500 lei pe lună.

Călătorii vor plăti pentru un bilet de autobuz pentru cursa Sibiu – Cisnădioara 12 lei și 6 lei până la Șelimbăr. Abonamentul lunar pentru cursa Sibiu – Cisnădioara va fi 280 lei.

Luna trecută și firma de transport Lazăr Trans a majorat tarifele de călătorie. Vedeți prețurile AICI.