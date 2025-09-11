sibienii, chemați la mobilizare! au loc exerciții militare cu rezerviști în județ

În perioada 15-19 septembrie, Ministerul Apărării Naționale, în colaborare cu mai multe instituții, desfășoară Exercițiul de mobilizare MOBEX SB-MS-25 în județele Sibiu și Mureș, pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare. La acțiune participă, alături de MApN, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor.

Exercițiile de mobilizare au loc periodic și urmăresc evaluarea completării unităților militare cu personal și tehnică, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate. Rezerviștii din județele Sibiu și Mureș convocați la unitățile MApN vor participa la activități specifice de pregătire.

În județele Sibiu și Mureș, exerciții similare s-au desfășurat ultima dată în 2012, iar la nivel național, cele mai recente acțiuni de acest tip au avut loc în mai 2025 în județele Teleorman, Giurgiu și Olt. Organizarea se face conform prevederilor Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei și a teritoriului pentru apărare și Legii 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare.

O secvență de antrenament cu rezerviștii va avea loc miercuri, 17 septembrie, în Poligonul de tragere Poplaca, județul Sibiu. Jurnaliștii interesați să participe la activitate pot trimite datele pentru acreditare până marți, 16 septembrie, ora 14:00, la adresa de email office@armyacademy.ro. Accesul se va face pe baza actului de identitate și a legitimației de presă, iar pentru transmisii live se vor folosi mijloace portabile, fără acces cu DSNG.

Ministerul Apărării recomandă cetățenilor să se informeze din surse oficiale pentru a evita dezinformarea, pe platforma InfoRadar fiind disponibile informații referitoare la încercări anterioare de inducere în eroare a publicului.