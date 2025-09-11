cerul sibiului, survolat de un avion mai multe ore / video

Cerul Sibiului a fost survolat, în prima parte a zilei de joi, de un avion.

Sibienii au putut observa joi, pe cerul Sibiului, un avion care a realizat diverse manevre în aer. Oamenii nu trebuie să se îngrijoreze.

Potrivit reprezentanților aeroportului sibian, a fost vorba despre antrenamente realizate de piloți. Mai exact, o aeronavă a companiei aeriene Wizz Air a efectuat o serie de operațiuni „touch and go” la Aeroportul Internațional Sibiu. Aceste operațiuni fac parte dintr-un program de zboruri de tip școala.