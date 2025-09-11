sibiul trăiește un weekend plin: foodie cucerește piața schiller, scaf colorează orașul, dar nu ratați nici celelalte evenimente

Weekend-ul acesta se anunță unul plin de evenimente la Sibiu. De la festivaluri, la petreceri și evenimente dedicate copiilor până la drumeții și alte activități pentru relaxare.

Între 11 și 14 septembrie, Piața Schiller din Sibiu devine centrul gastronomic și muzical al orașului. Festivalul Foodie, ediția a 8‑a, își deschide astăzi porțile și, pentru prima dată, migrează într‑un loc spațios, perfect pentru concerte și aromele de street food.

Program muzical:

Joi, 11 septembrie – The Eclectors la 18:30 și 21:30; Marquis Collective la 20:00

Vineri, 12 septembrie – 7th Sense la 18:30; Amphitrio la 20:00; The Eclectors la 21:30

Sâmbătă, 13 septembrie – Zaharenco la 18:30; JazzyBit la 20:00; The Eclectors la 21:30

Duminică, 14 septembrie – Soul Serenade la 18:30; Amalia Gaiță la 20:00; The Eclectors la 21:3o

SCAF – Sibiu Contemporary Art Festival

În acest weekend are loc cea de‑a 6‑a ediție a Sibiu Contemporary Art Festival (SCAF). Sunt prezenți peste 150 de artiști din România, Republica Moldova, Belgia, Germania, Ungaria, Statele Unite, Polonia, Italia, Lituania și Mexic. Evenimentul aduce artă contemporană diversă în locuri urbane, spații neconvenționale și galerii din Sibiu.

Filme noi la CineGold

CineGold a pregătit pentru acest weekend o serie de filme noi, perfecte pentru a fi văzute cu prietenii sau familia. „Legenda lui Maracuda”, „Demon Slayer: Infinity Castle”, „Aventura tenișilor”, „Downton Abbey: Final Glorios”, „Traind Printre Demoni: Ultima Spovedanie”, „Sorry, Baby”, „Etiologia Unei Crime” sunt printre cele mai captivante filme care pot fi urmărite în acest weekend în sălile CineGold. Vezi programul complet AICI.

Weekend la Hosman dedicat celor mici

Pe 13‑14 septembrie 2025, Curtea Bisericii Fortificate din Hosman se transformă într‑un spațiu dedicat copiilor și părinților. Festivalul „Happy Kids.Chill Parents”, ediția de toamnă „Back to School”, oferă teatru interactiv cu Imaginarium Creative Hub și ateliere creative și educative cu Die Giraffe Kinderzentrum, Grădinița nr. 28, Parkkindergarten, Park Afterschool, Petreceri pentru Copii Sibiu și Kindernest

Teatrul Gong: „Ursul păcălit de vulpe”

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă, sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 18:00, premiera spectacolului „Ursul păcălit de vulpe” în regia Évei Lábadi. Spectacolul cu păpuși are și avanpremiere: sâmbătă, 13 septembrie, ora 11:00, și duminică, 14 septembrie, ora 11:00. Locația: Teatrul „Gong”, Sibiu.

Avrig Retro Party

Pe 12 septembrie, Avrig găzduiește Avrig Retro Party. Parcarea din fața Primăriei devine un muzeu în aer liber cu 35 de autoturisme de colecție. Evenimentul începe de la ora 16:00 și este o combinație între eleganța mașinilor vechi și atmosfera retro‑muzicală.

Drumeții în împrejurimile Sibiului

O altă opțiune de petrecere a timpului liber poate fi reprezentată de o drumeție. În acest weekend, sibienii pot alege între o drumeție cu urcare pe vârful Negoiu, o drumeție către un festival de vin în Mediaș sau către Mănăstirea Turnu Roșu. Vezi programul complet aici.

Mic Târg Creativ

Mic Târg Creativ are loc între 12 și 14 septembrie 2025, între orele 10:00 și 22:00. 35 de artiști și artizani din toată țara își expun creațiile în Sibiu – bijuterii, obiecte decorative, lucrări handmade și decât.

Cibin Bike Day, ediția a II‑a

Pe 13 septembrie 2025, pista de biciclete de pe malul Cibinului va fi scena celei de‑a doua ediții Cibin Bike Day. Program: 10:00‑22:00. Oportunitate de mișcare, plimbare și socializare în aer liber.

„Poame și icoane în livada cu oameni” la Muzeul ASTRA

În perioada 12‑14 septembrie, între orele 10:00 și 16:00, Muzeul ASTRA – Dumbrava Sibiului organizează Poame și icoane în livada cu oameni. Vor fi ghidaje tematice la gospodăriile din Bălănești și Vlădești, precum și la Biserica din Comănești. De asemenea, în vecinătatea bisericii din Comănești se amenajează un spațiu interactiv cu ateliere creative.