tablouri, instalații și provocări culturale: scaf 2025 transformă sibiul în centrul artei mondiale

Joi, 11 septembrie, ora 15:00, la Mănăstirea Ursulinelor (str. Gen. Magheru, nr. 34), are loc deschiderea oficială a celei de-a 6-a ediții SCAF – Sibiu Contemporary Art Festival, marcată prin tăierea panglicii, în prezența Excelenței Sale doamna Tamar Beruchashvili, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Georgiei în România.

Anul acesta, țara invitată este Georgia, iar festivalul promite să aducă o perspectivă interculturală valoroasă, punând în lumină atât artiști consacrați, cât și voci emergente din România și din străinătate. SCAF – Sibiu Contemporary Art Festival rămâne un reper al artei contemporane din România, un spațiu al descoperirii oferind experiențe artistice relevante, profunde și create pentru a inspira.

Ediția a 6-a reunește peste 150 de artiști din România, Republica Moldova, Belgia, Germania, Ungaria, Statele Unite ale Americii, Polonia, Italia, Lituania, Mexic, etc.

Coordonare curatorială și organizare: Ana Negoiță, Alexandru Constantin Chituță, Ilie Mitrea, Alexandra Runcan

Tema aleasă în acest an este „Reziliența”, un concept care aduce în prim-plan forța de a rezista, de a transforma și de a renaște, explorată printr-un dialog amplu între artiști români și internaționali. Festivalul este organizat de Muzeul Național Brukenthal, în parteneriat cu Asociația Brukenthal von Studio, fiind cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu prin Agenda Culturală.

Impactul edițiilor precedente a transformat SCAF într-un reper cultural care depășește anul acesta granițele Sibiului. Repere de patrimoniu îndrăgite au dorit să găzduiască anul acesta extensii ale festivalului: la Castelul Cantacuzino din Bușteni expoziția Așa ceva nu se face iar la Castelul Nopcsa din județul Hunedoara Dali. Controverse” și „Mircia Dumitrescu”.

Locații în Sibiu:

• Muzeul de Artă Contemporană Brukenthal (Str. Tribunei nr. 6)

• Palatul Brukenthal – sălile pentru expoziții temporare (Piața Mare nr. 4–5)

• Mănăstirea Ursulinelor (Str. General Magheru nr. 34–36)

• Promenada Mall Sibiu (Str. Lector nr. 1–3)

Extensii naționale:

• Castelul Cantacuzino Bușteni – expoziția Așa ceva nu se face

• Castelul Nopcsa (Hunedoara) – expozițiile Goya și Dali. Controverse & Mircia Dumitrescu

Biletele sunt disponibile la:

casieria Palatului Brukenthal și

online: iabilet.ro, https://m.iabilet.ro/bilete-scaf-sibiu-contemporary-art…/