top 5 hanorace bărbătești ideale pentru toamna aceasta

Toamna schimbă ritmul fiecărei zile: temperaturile scad, ploile apar pe neașteptate, iar garderoba are nevoie de piese adaptabile. Dacă te interesează haine confortabile, moderne și ușor de purtat, hanoracul merită toată atenția. Îl poți integra rapid în ținute pentru birou, ieșiri în oraș sau activități recreative. Alegând modelele potrivite, îți creezi stilul propriu fără bătăi de cap. Iată cinci tipuri de hanorace ideale pentru sezonul actual!

1. Hanoracul clasic din bumbac cu glugă

Modelul clasic cu glugă rămâne cel mai căutat pentru activitățile de zi cu zi. Indiferent că pleci dimineața la universitate, ieși la plimbare sau vrei să te simți comod după muncă, un hanorac din bumbac gros asigură confort și libertate de mișcare. Multe dintre variantele actuale vin cu glugi reglabile și buzunare largi, care îți permit să păstrezi la îndemână telefonul sau cheile.

Marile branduri precum Adidas, Calvin Klein sau Nike lansează an de an modele actualizate, cu detalii subtile: logo discret, fermoare ascunse sau croiuri mai largi. Culoarea face și ea diferența. În timp ce griul deschis sau negrul se potrivesc cu orice, un hanorac burgundy sau albastru cobalt schimbă vibe-ul unei ținute obișnuite.

2. Hanoracul matlasat – upgrade modern pentru zilele reci

Dacă vrei ceva care iese în evidență și oferă extra confort, hanoracul matlasat este alegerea potrivită. Stratul suplimentar izolează eficient împotriva frigului, iar matlasarea îi adaugă textură interesantă, potrivită stilului urban. Modelele inspirate de colecții ca RLX de la Ralph Lauren sau Bogner propun detalii precum buzunare mari sau suprafețe ușor lucioase.

În ceea ce privește cromatica, ai la dispoziție culori moderne: bleumarin, olive, portocaliu pastel și verde forest. Dacă vrei să adopți o ținută smart casual, poți îmbrăca acest tip de hanorac împreună cu pantaloni cargo, ghete din piele și o cămașă lejeră. Astfel, beneficiezi de izolație termică și, în același timp, atragi atenția fără să lași impresia că ai exagerat cu alegerea vestimentației.

Hanoracele matlasate se potrivesc și la ieșirile mai active: dacă obișnuiești să te plimbi în parc dimineața sau mergi la alergat, modelul cu glugă bine fixată și manșete elastice ține frigul la distanță. La finalul zilei, arată la fel de bine și când îl combini cu blugi relaxed fit la o ieșire neprevăzută.

3. Hanorace athleisure – confort urban și dinamic

Stilul athleisure atrage tot mai mulți bărbați care vor o ținută sport, dar adaptată pentru activități diverse. Hanoracele de acest tip folosesc materiale precum bumbacul mixat cu poliester sau fleece și se remarcă prin detalii moderne: buzunare adânci, șnururi colorate, imprimeuri discrete sau logo-uri minimaliste. Acestea se asortează cu pantaloni de trening, joggeri, sneakerși sau blugi largi.

Dacă preferi o ținută discretă, alege nuanțe ca negru, navy sau gri. Pentru ceva mai îndrăzneț, modelele cu benzi colorate sau accente contrastante inspirate de colecțiile The North Face sau Puma câștigă tot mai mult teren în magazinele din orașe mari. În secțiunea dedicată de hanorace pentru bărbați de pe Trendyol găsești opțiuni variate, potrivite pentru stiluri diferite.

De exemplu, un hanorac gri antracit cu imprimeuri minimaliste se combină excelent cu jogging pants și sneakerși statement, dacă vrei să ieși în evidență într-un mod rafinat la sala de sport sau într-un weekend relaxat.

4. Hanorace din cașmir – rafinament și funcționalitate

Dacă vrei să impresionezi discret, un hanorac din cașmir îmbină eleganța cu funcționalitatea. Materialul moale reglează temperatura corporală și rezistă la uzură, iar aspectul îl recomandă pentru ocazii diverse: birou, întâlniri relaxate, seri petrecute în oraș sau weekenduri prelungite. Branduri precum Hugo Boss sau Tommy Hilfiger propun croieli minimaliste, cu sau fără glugă, ideale pentru layering.

Mai ales la birou, hanoracul din cașmir, cu guler înalt, într-o culoare neutră, completează perfect o ținută cu pantaloni chino și ghete simple. Dacă ieși seara la terasă, îl poți purta peste un tricou basic și cu pantaloni dark denim. Cașmirul arată bine și se menține ușor: trebuie să urmezi instrucțiunile de pe etichetă și să folosești detergenți speciali. Astfel, materialul rămâne plăcut la atingere chiar și după mai multe purtări.

5. Hanorace oversized – libertate și inspirație din moda urbană

Piesele oversized au cucerit rapid generațiile tinere și nu numai. Hanoracele cu croi larg, umeri căzuți și glugă voluminoasă transmit un stil relaxat, adaptat vieții urbane. Sunt ideale puse peste tricouri lungi, pantaloni lejeri sau chiar peste o cămașă. Dacă porți haine cu volum, menține restul outfitului simplu pentru un efect echilibrat.

În sezonul acesta predomină culorile pastel, precum bleu sau liliac, dar și modelele uni cu imprimeuri grafice minime. Branduri ca Levi’s sau Champion lansează variante inspirate de cultura stradală. Pentru un plus de personalitate, completează ținuta cu accesorii precum o beretă, ochelari de soare cu rame groase sau o brățară simplă din piele.

Un hanorac oversized poate deveni piesa de rezistență din garderoba ta de toamnă, dacă îl asortezi creativ: încearcă-l cu blugi conici și ghete clasice pentru zilele ploioase sau cu pantaloni cargo când vrei un look mai relaxat.

Experimentează cu asortarea în funcție de contextul în care porți hanoracul și adaptează-l la activitățile tale zilnice. Fie că preferi accentele discrete, fie că ești adeptul imprimeurilor curajoase, principalele criterii rămân confortul și exprimarea stilului personal. Astfel, te bucuri de o garderobă adaptată sezonului și de combinații moderne, inspirate de tendințele acestui an.