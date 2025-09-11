trotinetele electrice, noua problemă a sibiului: oamenii cer limite de viteză și controale mai dure / video vox pop

În ultimele zile, în Sibiu, au avut loc mai multe accidente în care au fost implicate trotinete electrice, unele persoane ajungând în stare gravă la spital. Situația a stârnit îngrijorarea localnicilor, care spun că se simt în pericol, mai ales pe trotuare, din cauza modului haotic în care circulă mulți utilizatori, în special tineri.

Pentru o mare parte dintre sibieni, trotinetele au devenit o sursă de nesiguranță. Cei mai afectați par a fi pensionarii, care spun că se simt adesea intimidați de tinerii care trec cu viteză foarte mare pe lângă ei, fără să anunțe sau să reducă viteza.

„Mi se pare chiar periculos! Să știți că într-o zi era cât pe ce să mă lovească o trotinetă. Dacă nu mă feream eu, intra direct în mine. Am văzut și mulți tineri care nici nu cred că au voie legal să conducă și totuși circulă cu viteză mare, mai ales pe trotuare. Ar trebui luate măsuri – să se limiteze viteza sau să se impună reguli mai clare. Nu am nimic cu ei, dar ar trebui să evite accidentele”, a spus Maria, o sibiancă.

Un alt sibian atrage atenția asupra faptului că tinerii care circulă cu trotinetele merg cu viteză mare, chiar și pe trotuar. „Merg cu viteză, ieși pe poartă și frânează în fața ta. Aproape te omoară. Trebuie găsite măsuri de precauție. Nu e normal să îți fie frică să ieși din curte. Ar trebui să le limiteze viteza”, a adăugat un alt localnic.

Alții recunosc utilitatea trotinetelor electrice, dar consideră că acestea ar trebui restricționate în anumite zone. „Am înțeles că sunt utile, dar nu pe trotuar. Nu îi auzi când vin. Dacă faci o mișcare bruscă, pot intra direct în tine. Ar trebui să circule doar pe carosabil și cu viteză redusă. Eu am 80 de ani. Dacă mă uit într-o vitrină și vin din spate, nu au de unde să știe. Sunt silențioase și te trezești cu ele lângă tine. Nu e vorba să le interzicem, ci să avem toți grijă unii de alții”, a declarat Marcela, o altă sibiancă.

Livratorii din oraș confirmă și ei pericolul generat de utilizatorii tineri și lipsa controlului.„Poți urca pe trotinetă de la 14 ani și până la 18 e deja un dezastru. Merg pe o roată, fac manevre riscante, nu au control. Sunt periculoși, mai ales în trafic intens. Părinții ar trebui să fie mai atenți. E periculos pentru toți”, a spus Bogdan, livrator Glovo.

Un alt coleg de-al său susține că responsabilitatea ar trebui împărțită între autorități și părinți: „Poliția ar trebui să fie mai vigilentă, mai ales cu adulții care încalcă regulile, dar și cu copiii sub 14 ani. Nu trebuie pedepsiți dur, dar măcar să primească un avertisment. În schimb, părinții ar trebui sancționați, pentru că ei sunt responsabili”, a completat un alt livrator, tot pe nume Bogdan.

