un film clasic la cinemateca astra film: nu ratați ”transalpina - drumul regilor”, de dumitru budrala

Cinemateca Astra Film oferă joi, 11 septembrie, un film documentar clasic: Transalpina – Drumul Regilor, de Dumitru Budrala (2017). Proiecția este programată la Astra Film Cinema (Piața Mică 11), de la ora 19:00. Accesul se va face începând cu ora 18:45. Biletele pot fi procurate la sala de cinema, în seara proiecției. Prețul unui bilet este de 10 lei. Cinemateca Astra Film este un program Astra Film / CNM Astra, realizat cu sprijinul CJ Sibiu.
Filmul Transalpina – Drumul Regilor, de Dumitru Budrala, unul dintre cele mai îndrăgite documentare românești, s-a bucurat mereu de săli pline și aprecieri elogioase.
-
„Imagini rare, de arhivă, din secolul trecut, când a fost refăcut la cererea Regelui Carol al II-lea, inclusiv din timpul inaugurării sale în 1935, dar și cadre panoramice filmate din aer, în zilele noastre.” (Adevărul)
-
„Filmul are ca punct de pornire fascinația de-o viață a regizorului pentru poveștile pe care le ascund râurile, iezerele, crestele munților, văile și peșterile care întregesc peisajul luxuriant și mitologia locului.” (HotNews)
-
„O ilustrare simbolică a legăturilor istorice dintre românii trăitori de o parte și de alta a Carpaților” (TVR)
-
„Secvențele pline de umor, graficele care ilustrează legendele, peisajele surprinse cu drona, regionalismele atât de cunoscute celor care locuiesc în Sibiu precum „năroc fain”, oglindesc comunitatea locului și o transformă într-o încântare pentru spectator” – (Capital cultural)
-
„Cadrele panoramice filmate din aer și vocea regizorului care dă viață poveștilor, miturilor și legendelor locului, prea puțin cunoscute dincolo de granițele acestui splendid tărâm, invită spectatorul într-o incursiune în timp a drumului Transalpina” (Cotidianul).
Transalpina – Drumul Regilor | r. Dumitru Budrala, Romania, 2017 | 41 min
-
De o frumusețe care te lasă fără răsuflare, Transalpina e mai mult decât o șosea spectaculoasă. Vechimea drumului care leagă Transilvania de Țara Românească se măsoară în milenii. De-a lungul timpului, a fost pierdut și redescoperit de mai multe ori, dar păstorii l-au cunoscut dintotdeauna și l-au străbătut cu turmele lor, în ciuda granițelor trasate de stăpâniri trecătoare. Filmul propune o călătorie pe drumul de care și-au legat numele mai mulți regi, dar și pe sub pământ, pe căile pe care umbla zeul Zamolxis, și prin cer, unde, pe vremea uriașilor, s-au petrecut întâmplări care au dat numele munților și văilor.
Ultima oră
- Nu mai scapi de amendă: 400 de camere inteligente vor măsura viteza reală pe șoselele României 55 de minute ago
- Tablouri, instalații și provocări culturale: SCAF 2025 transformă Sibiul în centrul artei mondiale o oră ago
- Foodie cucerește Sibiul: 4 zile cu jazz sub cerul liber și preparate care-ți lasă gura apă în Piața Schiller o oră ago
- Un film clasic la Cinemateca Astra Film: nu ratați ”Transalpina – Drumul Regilor”, de Dumitru Budrala 2 ore ago
- Sibienii, chemați la mobilizare! Au loc exerciții militare cu rezerviști în județ 2 ore ago