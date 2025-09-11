un film clasic la cinemateca astra film: nu ratați ”transalpina - drumul regilor”, de dumitru budrala

Cinemateca Astra Film oferă joi, 11 septembrie, un film documentar clasic: Transalpina – Drumul Regilor, de Dumitru Budrala (2017). Proiecția este programată la Astra Film Cinema (Piața Mică 11), de la ora 19:00. Accesul se va face începând cu ora 18:45. Biletele pot fi procurate la sala de cinema, în seara proiecției. Prețul unui bilet este de 10 lei. Cinemateca Astra Film este un program Astra Film / CNM Astra, realizat cu sprijinul CJ Sibiu.

Filmul Transalpina – Drumul Regilor, de Dumitru Budrala, unul dintre cele mai îndrăgite documentare românești, s-a bucurat mereu de săli pline și aprecieri elogioase.

„Imagini rare, de arhivă, din secolul trecut, când a fost refăcut la cererea Regelui Carol al II-lea, inclusiv din timpul inaugurării sale în 1935, dar și cadre panoramice filmate din aer, în zilele noastre.” (Adevărul)

„Filmul are ca punct de pornire fascinația de-o viață a regizorului pentru poveștile pe care le ascund râurile, iezerele, crestele munților, văile și peșterile care întregesc peisajul luxuriant și mitologia locului.” (HotNews)

„O ilustrare simbolică a legăturilor istorice dintre românii trăitori de o parte și de alta a Carpaților” (TVR)

„Secvențele pline de umor, graficele care ilustrează legendele, peisajele surprinse cu drona, regionalismele atât de cunoscute celor care locuiesc în Sibiu precum „năroc fain”, oglindesc comunitatea locului și o transformă într-o încântare pentru spectator” – (Capital cultural)

„Cadrele panoramice filmate din aer și vocea regizorului care dă viață poveștilor, miturilor și legendelor locului, prea puțin cunoscute dincolo de granițele acestui splendid tărâm, invită spectatorul într-o incursiune în timp a drumului Transalpina” (Cotidianul).

Transalpina – Drumul Regilor | r. Dumitru Budrala, Romania, 2017 | 41 min