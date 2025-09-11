un fost internațional spaniol vine la sibiu. va participa la campul organizat de interstar

Fostul internațional spaniol Marcos Senna vine în perioada 27-31 octombrie la Sibiu, pentru a participa la a doua ediție a campului organizat de clubul Villareal, în colaborare cu Interstar.

Mijlocaș defensiv spaniol de origine braziliană, Marcos Senna este o adevărată legendă la Villareal, unde a strâns 292 de apariții în tricoul ”submarinului galben”, reușind 25 de goluri. Are 55 de selecții la naționala Spaniei, alături de care a participat la Mondialul din 2006 și Europenul din 2008.

A triumfat cu Spania la Euro 2008, unde a fost inclus de UEFA în echipa ideală a turneului.

Vestit pentru eleganța paselor și a șutului său de la distanță, Senna vine la Sibiu în perioada 27-31 octombrie pentru a participa la un nou camp organizat de Villareall CF în colaborare cu Interstar Sibiu