Fostul internațional spaniol Marcos Senna vine în perioada 27-31 octombrie la Sibiu, pentru a participa la a doua ediție a campului organizat de clubul Villareal, în colaborare cu Interstar.
Mijlocaș defensiv spaniol de origine braziliană, Marcos Senna este o adevărată legendă la Villareal, unde a strâns 292 de apariții în tricoul ”submarinului galben”, reușind 25 de goluri. Are 55 de selecții la naționala Spaniei, alături de care a participat la Mondialul din 2006 și Europenul din 2008.
A triumfat cu Spania la Euro 2008, unde a fost inclus de UEFA în echipa ideală a turneului.
Vestit pentru eleganța paselor și a șutului său de la distanță, Senna vine la Sibiu în perioada 27-31 octombrie pentru a participa la un nou camp organizat de Villareall CF în colaborare cu Interstar Sibiu
”Este o premieră absolută pentru Sibiu să găzduiască un astfel de personaj emblematic in lumea fotbalului care se implică activ într-un proiect de formare a tinerilor! Nu ratați ocazia de a întâlni un exemplu autentic de devotament pentru fotbal, eleganță și măiestrie. Te așteptăm alături de noi – pentru vis, pasiune și fotbal adevărat! Istoria continuă să se scrie… Pentru că ne place fotbalul” este postarea dată publicității de Interstar Sibiu.
Se pot înscrie la camp copii cu vârsta între 7 și 17 ani, ședințele de pregătire urmând a fi coordonate de stafful de la Villareal. la final, doi dintre juniori vor fi selectați pentru a participa gratuit la un turneu organizat de CF Villareal. Costul de participare la campul organizat la Sibiu este de 1750 lei, iar alte informații se pot obține la numărul de telefon: 0723.397.274.
Ultima oră
- Un fost internațional spaniol vine la Sibiu. Va participa la campul organizat de Interstar 7 minute ago
- Primul proiect de bugetare participativă din Cisnădie: loc de joacă nou pentru copiii din Cartierul Arhitecților 8 minute ago
- Casă cuprinsă de flăcări la Agnita: intervenție rapidă a pompierilor 16 minute ago
- Centrul pentru bolnavii oncologici din Mediaș, inaugurat oficial / foto 23 de minute ago
- Hoț prins în flagrant! Tânăr reținut la Sibiu după ce a furat un telefon 47 de minute ago