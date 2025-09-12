accident cu victime încarcerate pe dn1 la veștem

Un accident rutier s-a produs vineri după-amiază pe DN1 la Veștem. Oamenii legii și echipajele medicale au intervenit la fața locului.

UPDATE

În urma deplasării la fața locului, polițiștii rutieri au constatat că un bărbat s-a răsturnat cu mașina. „Din primele cercetări efectuate a rezultat faptul că, în timp ce conducea o autoutilitară de transport persoane, pe direcția Sibiu – Vâlcea, un bărbat în vârstă de 58 de ani, din județul Brașov, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul direcției de deplasare și s-a răsturnat în afara părții carosabile”, informează IPJ Sibiu.

În urma accidentului, o femeie de 63 de ani, din Brașov, pasageră în autoturism, a fost rănită. Aceasta a suferit un traumatism cranian și un traumatism toracic. Ea a fost transportată la UPU Sibiu conștientă cu SMURD. Șoferul a fost evaluat medical însă a refuzat transportul la spital.

În cauză, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Sibiu efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier și luarea măsurilor legale în consecință. Traficul în zonă se desfășoară pe o singură bandă, pe sensul Sibiu – Vâlcea.

Recomandăm tuturor conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de drum și trafic și să respecte normele rutiere, pentru a evita accidentele și pentru a ajunge în siguranță la destinație.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Polițiștii intervine vineri la un accident pe DN1 la Veștem, acolo unde s-a produs un accident. De asemenea, ISU Sibiu intervine cu două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare și una de stingere. Potrivit primelor informații, sunt două victime, dintre care una încarcerată. Traficul în zonă este restricționat. Misiunea este în desfășurare. Revenim cu detalii.