accident cu victime încarcerate pe dn1 la veștem

Un accident rutier s-a produs vineri după-amiază pe DN1 la Veștem. Oamenii legii și echipajele medicale au intervenit la fața locului.
UPDATE
În urma deplasării la fața locului, polițiștii rutieri au constatat că un bărbat s-a răsturnat cu mașina. „Din primele cercetări efectuate a rezultat faptul că, în timp ce conducea o autoutilitară de transport persoane, pe direcția Sibiu – Vâlcea, un bărbat în vârstă de 58 de ani, din județul Brașov, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul direcției de deplasare și s-a răsturnat în afara părții carosabile”, informează IPJ Sibiu.
În urma accidentului, o femeie de 63 de ani, din Brașov, pasageră în autoturism, a fost rănită. Aceasta a suferit un traumatism cranian și un traumatism toracic. Ea a fost transportată la UPU Sibiu conștientă cu SMURD. Șoferul a fost evaluat medical însă a refuzat transportul la spital.
În cauză, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Sibiu efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier și luarea măsurilor legale în consecință. Traficul în zonă se desfășoară pe o singură bandă, pe sensul Sibiu – Vâlcea.
Recomandăm tuturor conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de drum și trafic și să respecte normele rutiere, pentru a evita accidentele și pentru a ajunge în siguranță la destinație.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Polițiștii intervine vineri la un accident pe DN1 la Veștem, acolo unde s-a produs un accident. De asemenea, ISU Sibiu intervine cu două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare și una de stingere. Potrivit primelor informații, sunt două victime, dintre care una încarcerată. Traficul în zonă este restricționat. Misiunea este în desfășurare. Revenim cu detalii.
Ultima oră
- Suspectul de uciderea lui Charlie Kirk prins după ce a fost denunțat de un apropiat 21 de minute ago
- Intervenție de urgență a pompierilor pe bulevardul Vasile Milea din Sibiu 30 de minute ago
- Sfaturi de la polițiști pentru elevi și părinți pe tema trotinetelor, bicicletelor și traversărilor 31 de minute ago
- Sindicaliștii din administrație protestează luni la București. Participă și polițiști locali din Sibiu 44 de minute ago
- Șoferi iresponsabili prinși în filtrele poliției 47 de minute ago