acs mediaș pierde surprinzător acasă. echipa lui curtean, de nerecunoscut

ACS Mediaș a cedat surprinzător vineri, pe stadionul ”Gaz Metan 2”, scor 0-1 în fața formației CSM Târgu Jiu, în meci contând pentru etapa a 3-a a Ligii 3.

Gorjenii au marcat unicul gol al jocului în minutul 9, apoi s-au apărat exact. Medieșenii au atacat anost, fără nicio idee în preajma careului advers, fiind departe de jocul bun reușit etapa trecută, la Bascov.

Gazdele au avut dificultăți în a-și impune ritmul și nu au reușit să creeze faze periculoase la poarta adversă. Organizarea tactică deficitară și lipsa de agresivitate au făcut ca oaspeții să obțină un succes meritat, senzația fiind că echipa de pe malul Târnavei Mari nu ar fi marcat, oricât ar fi durat meciul.