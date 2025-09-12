aruncătorii de gunoi de la poplaca, identificați și amendați

O sibiancă a surprins, în dimineața zilei de 1 septembrie, două persoane care aruncau resturi de materiale dintr-un microbuz pe drumul dintre Rășinari și Poplaca, în apropierea mănăstirii, lângă podul peste pârâul Ursu.

„Am văzut doi cetățeni care aruncau gunoaie și resturi de materiale dintr-un microbuz. Când au realizat că îi filmez, s-au prefăcut că strâng ce aruncaseră, dar realitatea era alta. Din păcate, în acea zonă se aruncă frecvent gunoaie”, a povestit femeia pentru Ora de Sibiu.

Sibianca a trimis o sesizare către Garda de Mediu Sibiu, însă a semnalat dificultățile în comunicare: sesizarea s-a făcut prin e-mail, fără un număr de telefon direct pentru urgențe.

Autoritățile au reacționat prompt. Conform declarației Comisarului Șef Elena Daniela Anghel, Garda de Mediu Sibiu a identificat exact locația semnalată, confirmând că pe marginea drumului DJ 106D, între Poplaca și Rășinari, fusese depozitat rumeguș pe o suprafață de aproximativ 2 metri pătrați, în volum de circa 0,2 metri cubi. „A fost identificat deținătorul mijlocului de transport și persoana care a depozitat rumegușul. Ulterior inspecției, s-a dispus igienizarea perimetrului și eliminarea rumegușului la operator autorizat, măsură realizată și documentată corespunzător”, a declarat comisarul.

Persoana vinovată a fost sancționată contravențional cu amendă de 3.000 de lei, conform OUG 195/2005 privind protecția mediului, pentru depozitarea deșeurilor pe teren neocupat productiv sau funcțional, de-a lungul căilor de comunicații rutiere. Autoritățile au mai precizat că, în 2025, nu au fost înregistrate alte sesizări privind abandonarea deșeurilor pe acest traseu.