asasinul lui charlie kirk, un tânăr de 22 de ani, a fost arestat după ce a fost predat autorităților de propriul tată

Autoritățile federale și locale din Statele Unite au confirmat arestarea, în dimineața zilei de vineri, a lui Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani din sudul statului Utah, suspectat că l-a ucis pe activistul conservator Charlie Kirk în campusul Universității Valley din Utah. Predarea a avut loc după ce părinții l-au recunoscut în imaginile distribuite de FBI și l-au convins să se predea.

Președintele Donald Trump a anunțat arestarea în direct, la emisiunea Fox & Friends, descriind capturarea suspectului drept „o muncă excelentă” a forțelor de ordine și subliniind colaborarea cu guvernatorul statului Utah, Spencer Cox.

Radicalizare și tensiuni familiale

Familia lui Robinson le-a declarat anchetatorilor că acesta „se radicalizase mult în ultimii ani” și că, în zilele dinaintea atacului, avusese o dispută aprinsă cu părinții săi, după ce aflase că Charlie Kirk urma să țină o conferință la universitate, pe care îl considera un „răspânditor de ură”.

Anchetatorii au descoperit pe platforma Discord mesaje în care Robinson vorbea despre planul său, despre locul unde ascunsese arma și despre fuga sa. Potrivit autorităților, tânărul nu era student al instituției unde s-a produs atacul.

Gloanțe cu inscripții politice și ironice

Lângă pușca Mauser, calibru 30, găsită într-o zonă împădurită din apropierea campusului, polițiștii au recuperat muniție cu inscripții neobișnuite. Printre acestea se aflau fragmente din cântecul de rezistență italian Bella Ciao, insulte la adresa lui Kirk, fraze batjocoritoare precum „Dacă citești asta, ești gay, LMAO” și expresii preluate din limbajul gamerilor.

Guvernatorul Cox a confirmat că aceste descoperiri susțin ipoteza unui act premeditat, cu motivații politice și culturale amestecate.

Cum a acționat

Conform imaginilor de supraveghere, Robinson a sosit marți la universitate la volanul unui Dodge Challenger gri, purtând un tricou maro, pantaloni scurți deschiși la culoare și o șapcă neagră. A urcat pe acoperiș, a tras un singur foc asupra lui Kirk, apoi a sărit și a fugit printr-o zonă împădurită, unde a abandonat arma.

În cele din urmă, tatăl său a apelat la un lider religios local, care a contactat US Marshalls. În apropierea miezului nopții, Robinson s-a predat autorităților.