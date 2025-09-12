autobuzele electrice, prezentate oficial membrilor adi nord trans la mediaș / foto

Joi, 11 septembrie 2025, membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Nord Trans s-au reunit la sediul Primăriei Mediaș în ședință pentru a aproba aderarea comunei Bazna ca membru al asociației. Anterior, aderarea comunei Bazna a fost aprobată prin hotărâri ale consiliilor locale ale localităților care fac parte din asociație. Astfel, numărul membrilor a ajuns la 18 localități.

Primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman, în calitate de lider de proiect, a prezentat tuturor membrilor ADI Nord Trans autobuzele electrice care au sosit în luna august și care vor fi gestionate prin intermediul autogării administrate de societatea Meditur SA.

Următorii pași în implementarea acestui proiect constau în montarea stațiilor de încărcare, atribuirea traseelor și angajarea personalului necesar (conducători auto, posesori ai unui permis de conducere categoria D).

Cele 16 autobuze electrice au fost achiziționate prin intermediul proiectului „Dezvoltarea serviciului de transport public local în zona funcțională a ADI Nord Trans”, care a fost finanțat prinPlanul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 10 – Fondul Local, I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice.

Întregul proiect vizează dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport într-un mod durabil, prietenos cu mediul, sigur și adaptat noilor tehnologii, pentru a sprijini dezvoltarea economică sustenabilă și creșterea capacității de reziliență, în zona de nord a județului Sibiu, prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Nord Trans.

„Am convocat pentru astăzi Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Nord Trans Mediaș. Unicul punct pe ordinea de zi a fost acela de a primi și comuna Bazna în asociație. M-am bucurat mult să constat că toți colegii mei, primari din nordul județului Sibiu au votat „pentru” a primi comuna Bazna în această asociație. Asta înseamnă că nordul județului este unit, că poate să atragă investiții importante, investiții care, până la urmă, sunt în beneficiul oamenilor. Nu pot decât să îi felicit și să îi asigur pe toți oamenii care locuiesc în nordul județului Sibiu că facem tot ce ține de noi pentru a da drumul acestor curse cât mai repede. Mai sunt câțiva pași de parcurs, știu că oamenii sunt nerăbdători, dar mai avem de montat stațiile la capăt de traseu și sigur acest lucru se va întâmpla într-o perioadă cât mai scurtă”, a declarat primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman.