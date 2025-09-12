bunicuțele maria și silvia sărbătorite la azilul de bătrâni din săliște

La Unitatea de Asistență Medico-Socială Săliște a avut loc o mică, dar plină de voie bună, sărbătoare pentru bunicii centrului. Cele două ore petrecute împreună au fost dedicate aniversării Mariei și Silviei, sărbătoritele săptămânii, dar și tuturor bunicuțelor care poartă numele Maria.

Evenimentul a fost marcat de momente vesele și pline de căldură: bunicii s-au bucurat de muzica preferată, au savurat tort și cafea și au împărtășit clipe de voie bună alături de colegi și invitați. Atmosfera relaxată și zâmbetele celor prezenți au făcut ca timpul să treacă rapid, însă amintirile zilei vor rămâne vii pentru toți participanții.

„La mulți ani, cu sănătate!”, au transmis organizatorii sărbătorii, dorindu-le bunicilor clipe frumoase și fericite.