caz închis la porumbacu de jos. proprietarul a doi rottweileri amendat pentru că au ucis cățelușa vecinului

În noaptea de 31 iulie, doi Rottweileri din Porumbacu de Jos, au ucis-o pe cățelușa Ioana. Vestea bună pentru proprietarul patrupedului este că autoritățile au finalizat ancheta și au luat măsuri legale împotriva deținătorului câinilor agresivi.

Purtătoarea de cuvânt a IPJ Sibiu, Isabela Brad, a transmis vineri, 1 august, detalii clare privind finalizarea anchetei:

„Referitor la atacul canin asupra unui câine, săvârșit de două exemplare din rasa Rottweiler, la data de 31 iulie a.c., pe raza localității Porumbacu de Jos, soldat cu decesul câinelui, vă comunicăm următoarele:

În urma verificărilor efectuate, proprietarul câinilor a fost identificat, față de acesta fiind luată măsura sancționării contravenționale, conform OUG 55/2002, pentru neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin și nerespectarea obligației de declarare a câinelui la sediul poliției, în sumă totală de 2.000 de lei.”

Bărbatul a mai subliniat că vecinul său are antecedente privind agresivitatea câinilor și că autoritățile ar fi trebuit să intervină mai devreme. „Când s-a mutat aici, câinii lui atacau animalele mele și chiar oameni pe stradă. Am făcut plângeri, dar situația a rămas nerezolvată până la decesul Ioanei”, a spus acesta.

Acum, însă, poliția a luat măsuri clare, iar cazul a fost oficial încheiat: responsabilitatea proprietarului câinilor a fost stabilită și sancțiunea aplicată.