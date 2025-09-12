conducere defensivă cu titi aur în parteneriat cu școala de șoferi prima, expres autoservice și art reisen. accesul publicului, gratuit

Conducerea defensivă are un rol esențial în reducerea riscurilor din trafic și în protejarea vieților omenești. Ea presupune nu doar respectarea regulilor de circulație, ci și anticiparea posibilelor greșeli ale celorlalți participanți la trafic. Despre toate acestea puteți învăța duminică, 14 septembrie, de la Titi Aur, campion național la raliuri, recunoscut pentru performanțele sale în automobilism. În plus, aveți șansa să câștigați două școlarizări gratuite la Școala de Șoferi PRIMA!

Titi Aur va fi prezent duminică, 14 septembrie 2025, la Sibiu, la un eveniment ce are ca scop creșterea gradului de conștientizare privind siguranța rutieră în rândul tinerilor. Intrarea este gratuită, evenimentul fiind destinat, în principal, adolescenților de peste 16 ani.

Începând cu ora 09:00, în incinta Expres Autoservice situat pe strada Ștefan cel Mare, nr. 192 din Sibiu, veți afla cum puteți preveni accidentele și cum puteți reacționa mai eficient în situații neprevăzute. Academia Titi Aur aduce la eveniment Unitatea Mobilă, dotată cu simulator de impact frontal, simulator de răsturnare și evacuare, simulator de timp de reacție și simulator de testare a alcoolemiei. Mașina de derapaj controlat va fi și ea adusă în Sibiu. Titi Aur, de 8 ori campion național la raliuri, fondator al academiei care îi poartă numele și expert în conducere defensivă, va fi prezent în Sibiu de la ora 14:00.

Pe lângă simulatoarele Academiei Titi Aur, veți vedea la eveniment și mașina de descarcerare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu, dar și laboratorul mobil pentru siguranță rutieră al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu. Crucea Roșie Sibiu va oferi cursuri de prim ajutor în cadrul evenimentului.

Iar asta nu este tot – participanții vor putea câștiga premii oferite de partenerii evenimentului:

2 școlarizări pentru permis conducere categoria B, oferite de Școala de Șoferi Prima;

5 Inspecții Tehnice Periodice, oferite de Expres Autoservice;

o excursie pentru tine și 15 prieteni (gașca ta), oferită de Art Reisen la Povestea Calendarului.

Evenimentul este organizat de Expres Autoservice și Art Reisen, în colaborare cu partenerii Titi Aur și Academia Titi Aur, Școala de Șoferi Prima, Hermanns Hotel Sibiu, Cotton, Aixam, Iustin & Adi Borbely, Techno Group, Aldo Events, Sibiu 100%, Inspectoratul General Pentru Situații de Urgență Sibiu, Inspectoratul de Poliție Sibiu și Crucea Roșie Sibiu.