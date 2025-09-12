dicosib shop, noua carmangerie din sibiu cu produse făcute după rețete tradiționale, s-a deschis pe strada doamna stanca

O nouă carmangerie dedicată celor care apreciază gustul autentic și preparatele făcute ca „pe vremuri” s-a deschis recent în Șelimbăr. Dicosib Shop este localizat pe strada Doamna Stanca, nr. 10, și oferă clienților produse din carne proaspătă și mezeluri realizate după rețete tradiționale, fără compromisuri în privința calității.

Magazinul Dicosib Shop pune la dispoziție o gamă variată de produse din carne proaspătă: cotlet, ceafă, carne tocată, carne pentru gulaș, mici și alte sortimente crude, potrivite atât pentru mesele zilnice, cât și pentru preparate mai elaborate. În plus, carmangeria oferă și mezeluri produse local, din porc, curcan, pui sau combinații de vită și porc, toate pregătite cu grijă, din ingrediente de calitate.

Unul dintre produsele cele mai apreciate până acum este cârnatul cu cașcaval, care s-a bucurat deja de succes în rândul clienților. Rețetele sunt atent selecționate pentru a păstra gustul autentic românesc, cu accent pe simplitate, prospețime și savoare.

Produse de calitate, la prețuri avantajoase

Dicosib Shop promite nu doar calitate, ci și accesibilitate. Prețurile sunt avantajoase, iar cei care doresc să achiziționeze cantități mai mari – pentru familie, evenimente sau aprovizionare – pot face acest lucru pe bază de comandă. Produsele se pregătesc la cerere, în funcție de preferințele clientului.

Noua carmangerie funcționează într-un spațiu modern și este deschisă de luni până vineri, între orele 10:00 și 20:00. Sâmbăta, programul este între 10:00 și 16:00, iar duminica este închis.

Clienții sunt așteptați la noua locație din Sibiu, pe strada Doamna Stanca, nr. 10, pentru a descoperi produse autentice, pregătite cu grijă și respect pentru tradiție. Fii la curent cu ofertele și noile produse urmărind pagina de facebook Dicosib Shop!