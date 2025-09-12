experiență unică pentru cei mici: „dragoni” aduce magia la teatrul gong

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu suplimentează la cererea publicului numărul de reprezentații pentru „Dragoni”. Spectacolul va avea șapte reprezentații programate astfel:

sâmbătă, 20 septembrie, de la orele 11:00 și 18:00

duminică, 21 septembrie, de la ora 11:00

vineri, 26 septembrie, de la ora 18:00

sâmbătă, 27 septembrie, de la orele 11:00 și 18:00

duminică, 28 septembrie, de la ora 11:00

„Dragoni” marchează o premieră absolută pentru teatrul românesc și propune o experiență senzorială ce îi transpune pe spectatori într-o nouă realitate. Spectacolul – instalație creat de regizorul Bobi Pricop și scenografa Oana Micu îi invită pe cei mici să viseze, reinterpretând rolul teatrului ca un loc de joacă.

„Dragoni” este un spectacol inedit sub forma unei instalații interactive compusă din patru spații diferite. Fiecare spațiu va transforma spectatorii-vizitatori în exploratori prin lumea plină de secrete a dragonilor. Jocul la vedere al actorilor se îmbină cu mânuirea de păpuși în miniatură, precum și cu tehnologia de videoproiecție interactivă, toate pentru a crea o experiență unică. Spectatorii vor putea porni în căutarea cristalelor care formează spiritul Dragonului Roșu sau vor aduna ouăle Dragonului Alb pentru a le proteja de vrăji rele, vor putea chiar să îi apere pe dragonii amenințați de gnomi. Pentru a îndeplini provocările din fiecare spațiu, publicul va fi ghidat de trei prințese care cunosc toate secretele dragonilor.

Construit pe texte de Andrei Dósa, într-un ambient sonor creat de Eduard Gabia și folosind instalații interactive programate sub semnătura Mizdan, spectacolul de la Sibiu propune o experiență itinerantă, în care grupuri formate din câte 10 spectatori vor descoperi, în paralel, un univers al legendelor, devenind totodată participanți direcți în poveste alături de Lucia Barbu, Paul Bondane, Daniela Dragomir, Gabriela Mitrea, Raluca Pavel, Eliza Păuna, Raluca Răduca, Gabriel Muncuș, Claudia Benchea, Alexandra Șchiopu, Diana Ribana, Cristiana Călugăru, Alina Rebegel, Alesia Marinoiu, Medeea Boca, Jeno Major (voce). Noua producție transformă atât sala de la etaj, cât și sala studio a teatrului, într-un tur magic ce unește cele două săli într-una singură. „Cu siguranță că acest proiect a fost un tur de forță atât pentru ateliere, cât și pentru tehnicienii teatrului, având în vedere complexitatea montării tuturor elementelor de decor, a luminilor și instalațiilor video și de sunet. Avem o echipă demnă de un teatru cu adevărat european, nu doar național.”, a declarat Adrian Tibu, managerul teatrului. Alături de Bogdan Dobre, asistent principal al scenografei, au lucrat Claudia Benchea, Maria Mihăilescu, Florin Mureșan, Diana Ribana, Alexandra Stoica și Adrian Vlad. Regia tehnică a spectacolului este asigurată de Stela Matioc, prezentarea instalației fiind posibilă cu ajutorul operatorului de sunet Claudiu Rusu, maestrului de lumini Ionuț Nasture, a operatorului video Horațiu Dancu și a mașiniștilor Andrei Arjoca, Lucian Ducu, Emil Predescu și Patrick Voicu.

Spectacolul are o durată de aproximativ 1h10min și este recomandat celor cu vârsta peste 4 ani. Biletele pentru reprezentațiile de la Sibiu au fost puse în vânzare la sediul Teatrului Gong și online, prin teatrulgong.ro. Prețul unui bilet este de 24 de lei, tarif unic. Mai multe detalii despre condițiile de modificare a biletelor flexibile, puteți găsi în regulamentul afișat pe teatrulgong.ro.