grădinițele din județul sibiu, pline până la refuz. topul celor mai aglomerate din județ

Cele mai solicitate unități de învățământ preșcolar funcționează la capacitate maximă, iar pentru grupa mică nu mai există locuri disponibile în Municipiul Sibiu.

Cei mai mulți copii sunt înscriși la Grădinița cu Program Prelungit Șelimbăr și la Grădinița cu Program Prelungit „Bucuria Copiilor” Mediaș. Potrivit ISJ Sibiu, nu mi sunt locuri libere la grupa mică.

„La ora actuală, locuri la grădiniță mai sunt doar la grupa mare. La grupa mică nu mai sunt locuri. Totul e plin”, a declarat Constantin Dincă, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Sibiu.

Conform datelor furnizate, cea mai aglomerată grădiniță din județ este Grădinița cu Program Prelungit Șelimbăr, care are nu mai puțin de 453 de locuri ocupate.

În Mediaș, de asemenea, cererea este extrem de ridicată. Grădinița cu Program Prelungit „Bucuria Copiilor” are 419 locuri ocupate, fiind urmată de Grădinița „Pinocchio”, cu 395 de copii înscriși. Alte grădinițe importante din oraș, precum „Micul Prinț”, funcționează și ele aproape de capacitate maximă, cu 288 de locuri ocupate.

În municipiul Sibiu, patru grădinițe se remarcă printr-un număr foarte mare de copii înscriși. Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 are 388 de locuri, fiind una dintre cele mai mari din oraș. Urmează Grădinița Nr. 42 cu 294 de locuri, Grădinița Nr. 33 cu 292 de locuri și Grădinița Nr. 43, care găzduiește 264 de copii. La acestea se adaugă Grădinița „Elefănțelul Curios”, care atrage tot mai mulți părinți, cu 262 de locuri ocupate.