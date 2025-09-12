intervenție de urgență a pompierilor pe bulevardul vasile milea din sibiu

Pompierii sibieni intervin vineri pe un bulevard din Sibiu pentru a îndepărta mai multe elemente de construcție ce riscă să cadă de pe un imobil.

„Pompierii sibieni intervin cu o autoscară pe bulevardul Vasile Milea din Sibiu pentru îndepărtarea unor elemente de construcție în pericol de cădere”, transmite Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Intervenția este în desfășurare.