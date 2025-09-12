intervenție de urgență a pompierilor pe bulevardul vasile milea din sibiu

Pompierii sibieni intervin vineri pe un bulevard din Sibiu pentru a îndepărta mai multe elemente de construcție ce riscă să cadă de pe un imobil.
„Pompierii sibieni intervin cu o autoscară pe bulevardul Vasile Milea din Sibiu pentru îndepărtarea unor elemente de construcție în pericol de cădere”, transmite Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.
Intervenția este în desfășurare.
Ultima oră
