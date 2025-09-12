lacul heleșteu intră în reamenajare: primăria mediaș a semnat contractul de concesiune

Vineri, 12 septembrie 2025, primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman și reprezentantul firmei SC Casagrande SRL, au semnat la sediul Primăriei Municipiului Mediaș contractul de concesionare pentru amenjarea zonei de agrement de la Lacul Heleșteu din Mediaș.

Concesionarea imobilului teren și a construcțiilor aferente prin licitație publică a fost aprobată prin HCL nr. 142/26.06.2025. Astfel, contractul de concesionare a fost semnat pentru o perioadă de 49 de ani, stipulându-se obligativitatea concesionarului de a realiza următoarele investiții prevăzute în studiul de oportunitate și în caietul de sarcini în termen de trei ani:

– decolmatarea și amenajarea zonei destinate pescuitului;

– construirea a trei standuri de pescuit acoperite;

– amenajare aleilor în zona lacului de agrement;

– realizarea împrejmuirii perimetrului heleșteului;

– amenajarea a două pontoane pentru hidrobiciclete;

– amenajarea unui punct pentru alimentație publică;

– amenajarea unui spațiu pentru servicii;

– amenajarea peisagistică a heleșteului.

În vederea concesionării, s-au întocmit raportul de evaluare a imobilului și Studiul de oportunitate de către un expert judiciar autorizat ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea totală a imobilului de 128.742 euro, echivalent a 640.811 lei și redevența minimă recomandată în valoare de 5.150 euro/an, echivalent a 25.632 lei/an. Pentru bunul concesionat, câștigătorul licitației are obligația de a executa lucrări de reamenajare a heleșteului, împărțit în două zone funcționale, respectiv zona de pescuit și zona de agrement. Înainte de începerea execuției lucrărilor, acesta va elabora un proiect tehnic complet și detalii de execuție aferente, care vor fi supuse avizării și aprobării de către Primăria Municipiului Mediaș. Execuția lucrărilor se va realiza doar în baza proiectului aprobat și autorizat conform legislației actuale.

„Am semnat astăzi contractul de concesiune pentru barajul de la Heleșteu. Prin acest contract, firma care a câștigat licitația se angajează să amenajeze o zonă de agrement care îmi doresc să fie pe placul cât mai multor medieșeni. În ceea ce mă privește, le voi cere colegilor mei să urmărească derularea acestui contract și toate condițiile incluse în contract să se realizeze”, a declarat primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman.