mamă și copil călcați de mașină pe trecerea de pietoni în brateiu

O femeie și fiul ei au fost loviți de o mașină în timp ce traversau strada pe o trecere de pietoni. Accidentul s-a produs pe DN14 la Brateiu.

Polițiștii rutieri au fost solicitați să intervină la un accident rutier, produs pe DN 14, în localitatea Brateiu, acolo unde o mămica și fiul ei, de 3 ani, au fost loviți de o mașină.

„Din primele cercetări efectuate a rezultat faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe DN 14, pe direcția Mediaș – Sighișoara, o femeie în vârstă de 31 de ani, din Dumbrăveni, ar fi surprins și acroșat o tânără de 24 de ani și pe minorul acesteia, în vârstă de 3 ani, care se aflau angajați în traversarea străzii, în apropierea trecerii pentru pietoni”, informează Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

În urma accidentului, femeia și copilul au avut nevoie de îngrijiri medicale. În sprijin, la fața locului s-a deplasat o ambulanță. „Echipajul SAJ a acordat asistență medicală victimelor și le-a transportat pe acestea la CPU Mediaș. Femeia a suferit un traumatism de membru inferior, iar minorul o excoriație facială”, spune Vasile Scridon, purtătorul de cuvânt al SAJ Sibiu.

În cauză, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Sibiu efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier și luarea măsurilor legale în consecință.

Polițiștii le reamintesc conducătorilor auto să reducă viteză și să sporească atenția în apropierea trecerilor pentru pietoni. Totodată, pietonilor le atrag atenția asupra importanței asigurării temeinice înainte de a se angaja în traversarea străzii.

Fără mari probleme de trafic în zonă.