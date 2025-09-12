medicamente fără întreruperi pentru bolnavii de cancer

Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță că pacienții oncologici beneficiază în continuare de tratamente fără întreruperi. CNAS monitorizează constant fondurile și a redistribuit 405 milioane lei pentru a acoperi necesarul medicamentelor, evitând sincope în sistem.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite că pacienții oncologici beneficiază în continuare de tratamentele necesare, fără discontinuități. Instituția monitorizează permanent modul de utilizare a bugetului aprobat și dă asigurări că ia toate măsurile legale pentru a preveni eventualele sincope, până la aprobarea unei rectificări bugetare.

În contextul în care, din septembrie, creditele de angajament pentru medicamentele oncologice din contractele cost-volum nu mai erau suficiente pentru acoperirea integrală a necesarului, CNAS a redistribuit fonduri în valoare de 405 milioane lei, conform solicitărilor spitalelor, astfel încât pacienții să își poată continua tratamentul.

Președintele CNAS, conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan, a solicitat o analiză detaliată a derulării Programului Național de Oncologie la nivel național. Raportul a arătat că sistemul funcționează adecvat, existând doar probleme punctuale în unele unități medicale din 7 județe și din București, care au fost gestionate operativ.

CNAS subliniază că rămâne atentă la semnalările venite din partea pacienților și a unităților medicale, pentru a interveni prompt atunci când apar dificultăți, și colaborează cu instituțiile partenere pentru ca pacienții din România să aibă acces neîntrerupt la tratamente și servicii medicale.