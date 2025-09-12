medieșean plasat sub control judiciar. a furat un telefon din sibiu

Un tânăr de 19 ani, domiciliat în Municipiul Mediaș, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, în urma unui furt comis în Sibiu, potrivit Poliției Municipiului Sibiu.

Incidentul a avut loc pe 23 august, pe strada Nicolae Bălcescu din Sibiu, când tânărul este bănuit că ar fi sustras un telefon mobil de la un stand de suveniruri.

Inițial, pe 10 septembrie, în jurul orei 13:30, polițiștii Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Sibiu l-au reținut pe tânăr pentru 24 de ore, în baza probatoriului administrat, urmând să fie prezentat unității de parchet competente pentru luarea unei măsuri preventive.

Ulterior, procurorii au decis plasarea tânărului sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările continuă la nivelul Biroului de Investigații Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, pentru clarificarea tuturor circumstanțelor în care a fost comis furtul.