neregulile verii la piscinele din sibiu. una a fost închisă pentru mizerie

Protecția Consumatorului Sibiu a făcut mai multe controale, în luna august, la piscinele din Sibiu. În urma controalelor, două piscine au fost amendate cu 10.000 de lei, iar una dintre ele a fost închisă temporar.

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Sibiu a desfășurat, în perioada 01.08.-29.08.2025, acțiuni de verificare a respectării prevederilor legale la prestarea serviciilor în incinta ștrandurilor, piscinelor, bazinelor de înot, unităților de închiriere echipamente de agrement, în parcurile de distracție, debarcadere etc., în cadrul unei tematici naționale de control. Echipele de comisari au verificat activitatea a 5 operatori economici din județ, la 4 dintre aceștia constatându-se abateri de la legislația în vigoare, în domeniu.

Principalele nereguli identificate au fost: lipsa discului negru pe fond alb, folosit pentru determinarea clarității apei, lipsa barei de susținere pe marginea piscinei, lipsa Registru clorurare a apei, lipsa evidenței Ph-ului și a temperaturii apei, lipsa buletinului de analiză a apei, folosirea unor șezlonguri cu crăpături superficiale și lipsa informării explicite și complete a regulamentului de funcționare a toboganului cu apă.

De asemenea, s-au găsit nereguli în cadrul unităților de alimentație publică din incinta

ștrandurilor/piscinelor precum utilizarea ustensilelor neprofesionale la pregătirea diferitelor preparate, schimbarea stării termice a materiilor prime și lipsa informării complete și precise a consumatorilor privind serviciile prestate și regulamentele de ordine interioară.

În urma acestor controale au fost date două amenzi în valoare de 10.000 de lei și patru avertismente. De asemenea, o piscină a fost închisă din cauza condițiilor de igienă necorespunzătoare.