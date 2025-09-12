pompierul anului la sibiu. ceremonie specială la isu

Vineri, 12 septembrie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu a organizat o ceremonie militară dedicată Zilei Pompierilor din România, zi cu o profundă semnificație istorică și simbolică, ce aduce omagiu eroismului pompierilor conduși de căpitanul Pavel Zăgănescu în Bătălia de la Dealul Spirii, din anul 1848.

Ceremonia militară s-a desfășurat în prezența domnului prefect al județului Sibiu, Mircea Dorin Crețu, a domnului Vlad Vasile, vicepreședintele Consiliului Județean Sibiu, a domnului Marius Grecu, primarul comunei Șelimbăr, precum și reprezentanți ai structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, cărora le mulțumim pentru buna colaborare interinstituțională și pentru sprijinul permanent pe care îl acordă instituției noastre.

În cadrul ceremoniei, opt pompieri sibieni au fost avansați în grad înainte de expirarea stagiului minim, în semn de apreciere pentru modul exemplar în care s-au remarcat în îndeplinirea misiunilor încredințate. Este vorba despre doi ofițeri, un maistru militar și cinci subofițeri.

Tot vineri, lotul sportiv al ISU Sibiu a primit diplome de apreciere, ca recunoaștere a rezultatelor obținute și pentru modul în care a reprezentat cu cinste inspectoratul la etapa națională a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență unde au obținul locul III la clasamentul general și la alte doua probe ale competiției precum și două titluri naționale cu record de timp pentru probe.

Un moment aparte al festivității l-a constituit oferire titlului „Pompierul Anului 2025” plutonierului Popa Jonatan. Absolvent al Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești, promoția 2020, acesta este în prezent comandant de echipaj și conducător de autospeciale. De-a lungul carierei, plutonier Popa s-a remarcat prin implicare constantă și profesionalism, fiind prezent la unele dintre cele mai grave accidente rutiere produse în acest an pe DN1, în apropierea orașului Avrig. Două dintre aceste intervenții au impus activarea Planului Roșu de Intervenție, iar promptitudinea și priceperea pompierului sibian au contribuit la salvarea mai multor vieți.

În încheiere, inspectorul șef a transmis câteva gânduri pompierilor: „Astăzi, marcăm Ziua Pompierilor din România – o zi cu o semnificație deosebită, o zi care ne poartă cu gândul la istorie, la sacrificiu și la devotament. Această dată ne amintește de eroismul ostașilor conduși de căpitanul Pavel Zăgănescu, care, în anul 1848, pe Dealul Spirii, au luptat cu un curaj de neclintit pentru apărarea idealurilor naționale. De atunci și până astăzi, spiritul lor ne călăuzește misiunea. Fiecare intervenție, fiecare viață salvată și fiecare comunitate protejată poartă amprenta acestui sacrificiu. Pompierii sunt astăzi un simbol al curajului, al solidarității și al dăruirii necondiționate față de semeni. În această zi specială, doresc să transmit întreaga mea recunoștință vouă, celor care purtați uniforma de pompier. Știu că munca voastră nu este ușoară, știu că de multe ori sunteți chemați să înfruntați focul, apa, timpul și distanțele, dar știu, în același timp, că nimic nu vă poate clinti din datoria pe care o aveți față de oameni. Dragi colegi, ziua de astăzi este, înainte de toate, despre voi – despre oamenii în uniformă care, prin devotament și pasiune, protejați vieți și bunuri. Fiecare dintre voi este parte din această mare familie, o familie unită de jurământul de a fi mereu la datorie. În numele conducerii ISU Sibiu, vă mulțumesc tuturor pentru profesionalism, implicare și dedicare. Împreună, continuăm să construim o instituție puternică, respectată și apropiată de comunitate. La mulți ani, dragi pompieri! La mulți ani, ISU Sibiu! Fie ca spiritul de sacrificiu al înaintașilor noștri să ne inspire mereu și să ne dea puterea de a merge înainte!”– Lt. Col. Anastasiu Laurențiu.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu transmite mulțumiri tuturor partenerilor instituționali pentru sprijinul acordat și își reafirmă angajamentul de a proteja comunitatea sibiană prin profesionalism, curaj și solidaritate.