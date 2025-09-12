președintele nicușor dan trage un semnal de alarmă: instituțiile statului nefuncționale și indiferente față de cetățean

Președintele Nicușor Dan a declarat că România se confruntă cu numeroase instituții care nu funcționează și cu lipsă de grijă față de interacțiunea cu cetățeanul, afirmând că aceste aspecte reprezintă „părți de eșec importante” ale statului român. El a subliniat că România nu are strategiile fundamentale necesare pentru buna funcționare a instituțiilor, relatează Profit.ro.

Întrebat dacă România este un stat eșuat, Dan a răspuns: „De 10 ani, da, aș zice. Sunt zone din stat care funcționează și zone care nu funcționează, oamenii le văd. Există corupție, birocrație și lipsă de grijă față de cetățean.”

Președintele a atras atenția și asupra amenințărilor externe: România a fost, în ultimii 10 ani, ținta atacurilor hibride ale Federației Ruse, incluzând atacuri cibernetice la infrastructuri și propagandă care a influențat anumite zone din societate. El a precizat că statul român abia începe să reacționeze eficient pe zona de dezinformare.

Despre recentele cazuri de corupție, precum mita la Elcen, Nicușor Dan a spus că acestea „intră într-o zonă de corupție”, dar nu reprezintă o coordonare centralizată a statului, ci fenomene izolate cu diverse influențe, inclusiv externe.

Șeful statului a subliniat că Rusia încearcă să influențeze alegerile în Europa, inclusiv în România, pentru a avea conduceri prietenoase sau pentru a destabiliza societățile și a reduce încrederea în democrație, element esențial pentru funcționarea Uniunii Europene.

Întrebat dacă încrederea în democrație a scăzut în România, președintele a răspuns că, intuitiv, aceasta a scăzut ușor în ultimii ani.