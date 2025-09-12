raluca turcan într-un top al celor mai activi parlamentari

Datele oficiale publicate de site-urile Camerei Deputaților și Senatului, analizate de Ziare.com, arată că șapte parlamentari se remarcă prin activitatea lor în plen și în Biroul Permanent, fiecare cu peste 100 de luări de cuvânt în actuala legislatură. Printre cei mai activi se numără doi membri PSD, unul PNL, unul AUR, unul USR și doi parlamentari neafiliați, relatează ziare.com.

Daniel Suciu (PSD) – Deputat de Bistrița-Năsăud și vicepreședinte al Biroului Permanent, Daniel Suciu se află la cel de-al patrulea mandat. În actuala legislatură, el a avut 489 de luări de cuvânt în plen și alte 437 în Biroul Permanent. De asemenea, a inițiat șase propuneri legislative, dintre care una a fost promulgată ca lege. Suciu a fost și ministru al Dezvoltării în 2019.

Raluca Turcan (PNL) – Deputat de Sibiu, aflată la al cincilea mandat, Turcan a avut 303 luări de cuvânt în plen și 42 în Biroul Permanent. Fost ministru al Muncii și ministru al Culturii, ea a inițiat 18 propuneri legislative, dintre care două au devenit legi. Turcan face parte din comisiile pentru muncă și protecție socială, învățământ și cultură.

Gianina Șerban (AUR) – Deputat de Ilfov, vicelider al grupului parlamentar AUR, Șerban a avut 172 de luări de cuvânt în 26 de ședințe, plus 18 intervenții în Biroul Permanent. Este la al doilea mandat și a inițiat 15 propuneri legislative, două proiecte de hotărâre, opt interpelări și patru moțiuni.

Cătălin Drulă (USR) – Deputat de Timiș și fost președinte al USR, Drulă a avut 170 de luări de cuvânt în plen și 39 în Biroul Permanent, precum și trei interpelări. Este vicepreședinte al Biroului Permanent și membru al Comisiei pentru transporturi și infrastructură. Fost ministru al Transporturilor, acesta se află la al treilea mandat.

Ciprian Șerban (PSD) – Deputat de Neamț, fost președinte al Biroului Permanent și lider de grup parlamentar PSD, Șerban a avut 149 de luări de cuvânt în plen și 112 în BP. A inițiat 12 propuneri legislative, dintre care cinci au fost promulgate, două proiecte de hotărâre și o interpelare. Din iunie 2025, Șerban a preluat funcția de ministru al Transporturilor.

Gheorghe Vela (neafiliat) – Senator neafiliat, ales inițial pe lista POT, Vela a avut 136 de luări de cuvânt în plen, șapte declarații politice, o interpelare și șase inițiative legislative, dintre care cinci moțiuni. Este avocat și a fost implicat în diverse activități civice naționaliste.

Dumitru Coarnă (neafiliat) – Fost sindicalist al polițiștilor, Coarnă a avut 105 luări de cuvânt în plen și 10 în Biroul Permanent. A inițiat 16 propuneri legislative și 12 interpelări. Deputatul a mai fost membru AUR și PSD și se află în prezent în Grupul PRO-America.

Acești parlamentari se remarcă prin activitatea lor intensă, atât în plen, cât și în Biroul Permanent, prin inițiative legislative, declarații politice și interpelări. Deși unii sunt mai cunoscuți publicului larg, alții nu apar frecvent în mass-media, demonstrând că activitatea parlamentară nu se reflectă întotdeauna în vizibilitatea mediatică.