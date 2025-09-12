rusia suspendă negocierile cu ucraina pe termen indefinit

Autoritățile din Rusia anunță că suspendă negocierile de pace cu Kievul. Rușii nu au spus care este motivul deciziei.

Kremlinul a anunțat vineri, că negocierile de pace cu Ucraina pentru a pune capăt conflictului sunt suspendate, fără a fi stabilită o dată pentru o următoare rundă de discuții.

„Canalele de comunicare există, sunt bine stabilite. Negociatorii noștri au capacitatea de a comunica prin aceste canale, dar deocamdată, putem mai degrabă să numim o pauză”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit Le Figaro.

Discuțiile de la Istanbul de la începutul acestui an nu au reușit să producă niciun progres real, în afară de un acord privind schimburile de prizonieri de război.