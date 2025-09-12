șantierul de la grădinița „căsuța poveștilor” din sibiu nemulțumește părinții din cauza înghesuielii din clase. director: „o să primim două containere”

Mama unui copil înscris la Grădinița „Căsuța Poveștilor” din Sibiu acuză condiții improprii pentru desfășurarea activităților educaționale, în contextul în care clădirea se află în plin proces de reabilitare. Directoarea unității de învățământ susține că s-au luat toate măsurile de siguranță și, mai mult decât atât, părinții ar fi fost înștiințați de schimbările apărute odată cu lucrările de modernizare.

Grădinița „Căsuța Poveștilor” din Sibiu, situată pe strada Treboniu Laurian, a intrat într-un amplu proces de reabilitare termică, lucrări care se vor desfășura pe parcursul întregului an școlar. Unii părinți și-au exprimat nemulțumirea față de modul în care este gestionată această perioadă, în special din cauza comasării grupelor, ceea ce a dus la prezența a peste 40 de preșcolari într-o singură sală de clasă.

„În loc ca grădinița să fie închisă, cum s-a întâmplat în alte instituții, sau ca activitatea să fie mutată în containere, s-a decis comasarea grupelor. Mai exact, două grupe stau într-o singură sală. Vă dați seama că nici măcar nu e suficient aer pentru toți, într-o singură cameră. În plus, lucrările se desfășoară în continuare, ceea ce înseamnă gălăgie constantă. Somnul e imposibil, paturile sunt puține, iar o parte dintre copii dorm pe jos, în timp ce zgomotul șantierului continuă”, spune mama.

Aceasta mai acuză lipsa normelor de igienă în timpul servirii mesei și întârzierea informării părinților. „Tot în sala de clasă se servește și masa, ceea ce nu respectă normele igienico-sanitare. Sunt găuri în pereți, calorifere scoase… Părinții au fost informați despre aceste lucrări doar după începerea anului școlar, ca să nu mai poată muta copiii. Totul pentru ca grădinița să nu își piardă personalitatea juridică. Nu se poate vorbi despre act educațional în asemenea condiții. Nici în curte nu se pot juca, pentru că acolo sunt depozitate materiale de construcție”, a mai spus aceasta.

Reacția conducerii grădiniței: „Situația este temporară, părinții au fost informați”

Contactată pentru un punct de vedere, directoarea unității, Valeria Cristina Hanea, recunoaște disconfortul temporar cauzat de lucrări, dar susține că părinții au fost informați din timp, încă din momentul reînscrierilor. „Suntem în plin proces de reabilitare energetică, care va dura aproximativ un an. Toti părinții care și-au înscris copiii au fost informați de la început că grădinița va fi în lucrări. Fetele din comisie i-au informat pe toți. În prezent, se lucrează la parterul clădirii, iar grupele de la parter au fost mutate la etaj. Sălile sunt spațioase, de peste 70 de metri pătrați”, a spus aceasta.

Referitor la containere, directoarea afirmă că a solicitat șase unități modulare, însă au fost aprobate doar două. „Am făcut solicitare către Serviciul Școli pentru șase containere, cu intenția ca fiecare grupă să poată funcționa separat. Ni s-au aprobat două. Totuși, nu le putem instala și folosi fără autorizație, iar până aceasta va fi emisă, nu putem să le aducem doar ca să plătim chirie. Situația se va rezolva. Deocamdată, grupele sunt comasate câte două, iar în săli nu avem mai mult de 22 de copii într-o grupă. Chiar și cu prezență completă, nu depășim 44 de copii în sală”, a spus directoarea unității, Hanea Valeria Cristina.

În ceea ce privește spațiul de joacă, conducerea susține că acesta a fost amenajat în condiții de siguranță. „Curtea a fost împrejmuită cu gard de plasă și am organizat programul astfel încât o grupă să fie în curte, în timp ce cealaltă rămâne în clasă”, a clarificat aceasta.

Containerele ar trebui să fie livrate până la sfârșitul lunii

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Sibiu confirmă situația de la Grădinița „Căsuța Poveștilor”, dar susțin că măsurile luate sunt temporare, iar containerele vor sosi până la finalul lunii. „Deocamdată, sălile de clasă sunt spațioase, având peste 70 de metri pătrați, iar directoarea a solicitat amplasarea a două containere pentru desfășurarea activității în condiții optime. Acestea nu au sosit încă, însă există spațiu disponibil pentru amplasarea lor, iar la finalul acestei luni ar trebui să fie livrate”, a declarat Constantin Dincă, purtător de cuvânt al ISJ Sibiu.