săptămâna inimii îndrumă elevii din școlile din sibiu către un stil de viață sănătos

Fundația Polisano, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, lansează ediția a III-a a proiectului „Săptămâna Inimii în școli”, desfășurat în perioada 15 septembrie 2025 – 1 iunie 2026.

Proiectul are ca obiectiv principal promovarea unui stil de viață sănătos în rândul elevilor de gimnaziu din municipiul Sibiu, prin activități educative, sportive și de prevenție, consolidând colaborarea dintre școală, familie și comunitate.

În cadrul acestei ediții, școlile din municipiul Sibiu vor putea să se înscrie între 15 și 19 septembrie 2025, trimițând solicitările către adresa dedicată a Fundației Polisano. O primă activitate va fi cea a desenelor pe asfalt, derulată între 15 și 29 septembrie, unde elevii din clasele V–VIII, dar și cei mai mici, din clasele I–IV, sunt invitați să creeze desene cu tema „Inima”, transmițând apoi fotografii și informații către organizatori.

Momentul de vârf al lunii septembrie va fi Crosul Inimii, programat în data de 29 septembrie 2025, între orele 19:00–20:00, pe Stadionul Municipal Sibiu. Crosul va fi un eveniment incluziv, deschis atât elevilor din clasele I–XII, cât și publicului larg, indiferent de vârstă sau nivel de pregătire fizică. Atmosfera va fi una de sărbătoare, evenimentul fiind urmat de un „pasta party” pentru toți participanții.

Pe parcursul anului școlar, între 29 septembrie 2025 și 1 iunie 2026, elevii din clasele V–VIII vor participa la atelierele „Inimi în Mișcare”. Acestea vor fi susținute de sportivul Adrian Teodorescu, în colaborare cu profesorii de sport și medicii parteneri, și vor aduce în fiecare școală câte un kit de sărit coarda. Fiecare unitate va beneficia de una sau două vizite dedicate acestor activități, menite să familiarizeze elevii și cadrele didactice cu o metodă atractivă și modernă de educație fizică.

De ce acest proiect?

„Săptămâna Inimii în școli” își propune să crească gradul de conștientizare asupra sănătății inimii încă din copilărie, să promoveze disciplina de „sărit coarda” ca un mijloc accesibil și atractiv de educație fizică, să ofere cadrelor didactice o formare practică prin implicarea unor specialiști și să creeze o comunitate activă de elevi, părinți și profesori. Această comunitate se va pregăti, de asemenea, pentru Campionatul Școlar de Sărit Coarda – 2026, unde sunt anunțate premii speciale pentru elevii și profesorii implicați.

Declarații oficiale

„Să implicăm copiii în activități care le dezvoltă nu doar imaginația, ci și conștientizarea asupra sănătății lor este un pas important pentru viitorul comunității sibiene. Prin acest proiect, punem bazele unui program durabil de educație pentru sănătate și mișcare,” a declarat Cătălina Costache, Director Executiv al Fundației Polisano.

„Inspectoratul Școlar Județean Sibiu sprijină cu toată deschiderea acest proiect, care contribuie atât la dezvoltarea fizică, cât și la formarea de obiceiuri sănătoase în rândul elevilor. Este o inițiativă pe care ne dorim să o vedem continuată și multiplicată,” a afirmat prof. Novac Emilian-Marius, Inspector Școlar General.

Parteneri și recunoștință

Acest proiect este posibil datorită sprijinului partenerilor noștri, cărora le adresăm mulțumiri pentru implicare și pentru contribuția la succesul inițiativei: Decathlon, Bilstein, Retter Group și ISJ Sibiu.

Despre Fundația Polisano

Înființată în 2015, Fundația Polisano este prima organizație din România care a dezvoltat un program de chirurgie cardiovasculară pediatrică, sprijinind până în prezent peste 600 de copii cu malformații congenitale să beneficieze de intervenții salvatoare de viață. Prin proiectele sale educaționale și comunitare, Fundația promovează prevenția și un stil de viață sănătos, având un impact direct și durabil în comunitatea sibiană.





