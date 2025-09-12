se refac marcaje vineri pe transfăgărășan. trafic restricționat

Pe 12 septembrie 2025, mai multe drumuri naționale din județele Brașov și Sibiu vor avea restricții de circulație din cauza lucrărilor rutiere, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov.

Județul Brașov:

DN73 (Brașov – Câmpulung): Se desfășoară lucrări de modernizare pe mai multe sectoare, circulația fiind dirijată de semafoare sau piloți de circulație.

DN13 (zona Rupea): Se execută lucrări de înlocuire și reparare a parapetelor de siguranță.

DN73A (Predeal – Râșnov): Se efectuează intervenții pentru decolmatarea șanțurilor.

Județul Sibiu:

DN7C – Transfăgărășan (zona Cârțișoara): Se lucrează la refacerea marcajelor rutiere.

Județele Mureș, Harghita și Covasna:

Nu sunt planificate lucrări care să impună restricții de circulație.

DRDP Brașov recomandă șoferilor să circule cu prudență în zonele de lucru, să respecte semnalizarea temporară și să dea dovadă de răbdare în cazul formării de ambuteiaje.