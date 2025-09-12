sfaturi de la polițiști pentru elevi și părinți pe tema trotinetelor, bicicletelor și traversărilor

Odată cu începerea noului an școlar, polițiștii sibieni au intensificat acțiunile de prevenire a accidentelor rutiere care pot implica elevii. Obiectivul principal al acestor măsuri este creșterea siguranței participanților la trafic și conștientizarea responsabilității fiecăruia.

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Sibiu, împreună cu cei ai Biroului Siguranță Școlară și ai Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, desfășoară permanent activități atât în incinta unităților de învățământ, cât și în zonele adiacente acestora.

Autoritățile atrag atenția asupra următoarelor recomandări:

Spațiile marcate cu culoare roșie, situate în dreptul școlilor, trebuie utilizate exclusiv pentru îmbarcarea și debarcarea elevilor, cu prioritate pentru mijloacele de transport în comun.

Este interzisă desfășurarea activităților de instruire practică a persoanelor aflate în procesul de obținere a permisului de conducere pe anumite trasee stabilite de poliția rutieră.

Elevii care folosesc trotinete electrice trebuie să poarte casca de protecție și să respecte normele rutiere aplicabile acestor vehicule.

Polițiștii reamintesc părinților că utilizarea trotinetelor electrice de către minorii sub 14 ani este interzisă, iar unele modele pot atinge viteze mari, nefiind reglementate specific de legislația în vigoare.

Elevilor li se recomandă să se asigure înainte de a traversa strada, să semnalizeze corespunzător direcția de deplasare atunci când circulă cu bicicleta sau trotineta și să poarte elemente de protecție, precum casca și vesta reflectorizantă.

Pentru creșterea gradului de conștientizare, Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a realizat și un clip video care ilustrează riscurile generate de utilizarea trotinetelor electrice fără respectarea regulilor de circulație.

Prevenirea accidentelor rutiere și responsabilizarea elevilor rămân prioritățile polițiștilor sibieni în acest început de an școlar.