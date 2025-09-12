sibian revoltat după ce a cumpărat un produs mucegăit: „nu e normal să fie la vânzare”/ foto

Surpriză neplăcută pentru un sibian care a mers la cumpărături într-unul dintre cele mai mari supermarketuri din Sibiu. În loc de produse proaspete, omul spune că a găsit mucegai pe cașcaval și pepeni fermentați. „Nu m-am gândit niciodată că trebuie să verific și cașcavalul înainte să îl pun în coș”.

Alex Arghezi susține că, în data de 6 septembrie 2025, la ora 11:00, a cumpărat un cașcaval de la magazinul Lidl de pe bulevardul Mihai Viteazu din Sibiu.

„A doua zi m-am întors cu produsul la magazin. Le-am spus că nu e normal să vândă produse mucegăite, că nu le verifică nimeni. Doamna de acolo mi-a spus că «se vede că e puțin umflat, probabil ambalajul e spart». Dar nu era doar asta – pe marginea cașcavalului se vedea clar mucegai. Eu când l-am luat din frigider nu am observat nimic și nici nu m-am gândit să verific așa ceva. Abia când am ajuns acasă, după ce l-am scos din plasă, am văzut problema”, a declarat sibianul.

Tânărul spune că reprezentanții magazinului au acceptat returul și i-au returnat banii pentru produs.

„Am primit banii înapoi pe el, dar nu e normal să ajungă așa ceva la vânzare.”, a mai adăugat el.

Tânărul mai spune că a primit banii înapoi pe produs, dar experiența nu s-a oprit aici.

„Pe lângă cașcaval, am cumpărat și doi pepeni. Când i-am desfăcut acasă, am avut o altă surpriză neplăcută: erau fermentați. Pe aceștia nu m-am mai întors să îi duc la magazin, i-am aruncat direct. Nu am mai pățit așa ceva până acum, tocmai de asta m-am enervat. Nu am făcut însă sesizare la Protecția Consumatorului”, a adăugat Alex.

Redacția Ora de Sibiu a transmis o solicitare oficială către Lidl România pentru a cere un punct de vedere în legătură cu situația semnalată, însă până la ora publicării articolului nu am primit un răspuns.