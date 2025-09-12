sindicaliștii din administrație protestează luni la bucurești. participă și polițiști locali din sibiu

Un protest de amploare va avea loc, luni, în Capitală. Sindicatele din administrația publică i-au cerut premierului Ilie Bolojan să le invite la discuții pe marginea proiectului care vizează reducerea posturilor. La protestul de luni vor merge și sindicaliști din Sibiu.

Măsurile de austeritate propuse de Guvernul Bolojan îi scot în stradă pe angajații din administrația publică locală. Luni, 15 septembrie, va avea loc un amplu protest în Capitală, iar funcționarii publici amenință inclusiv cu greva generală.

Din Sibiu vor pleca către București mai mulți angajați din administrația publică, printre care și polițiști locali. „Luni dimineață, la ora 05:00, vom pleca către București. Nu vrem să periclităm activitatea Poliției Locale Sibiu, astfel că la protest vor participa doar cei care sunt liberi. Poliția Locală va avea reprezentanți din partea sindicatului la protestul din 15 septembrie”, a precizat Sorin Poroșanu, liderul Sindicatului Polițiștilor Locali și al Personalului Contractual din Sibiu.

Sindicaliștii vor organiza, între orele 11:00 – 15:00, un marș pornind de la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației până în Piața Victoriei la sediul Guvernului României. Reprezentanții sindicatelor ar urma să poarte discuții cu premierul Ilie Bolojan de la ora 14:30.

Federațiile sindicale își doresc să fie consultate cu privire la pachetul doi de măsuri, cerând să le fie respectate drepturi fundamentale. Sindicaliștii consideră că dezbaterile extrem de conflictuale din spațiul public și măsurile propuse pot afecta grav atât funcționarea autorităților administrației publice locale, cât și regimul general al funcției publice din administrația locală. Sindicaliștii spun că s-ar putea ajunge inclusiv la o grevă generală în administrația publică dacă nu sunt purtate negocieri.