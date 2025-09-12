șoferi iresponsabili prinși în filtrele poliției

Patru șoferi au fost depistați de polițiștii rutieri în județul Sibiu, pe 11 septembrie, pentru diverse ilegalități la volan, de la conducere sub influența alcoolului până la lipsa permisului de conducere.

Accident la Sibiel

În jurul orei 18:25, în localitatea Sibiel, un bărbat de 57 de ani din Săliște a pierdut controlul volanului pe DJ 106E, lovind un pom de pe marginea drumului. Testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat. Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale, iar șoferul a fost condus la unitatea medicală pentru recoltarea probelor biologice. Cercetările continuă la Poliția Orașului Săliște.

Șofer prins beat la Tălmaciu

La ora 05:45, în afara localității Tălmaciu, polițiștii au oprit un autoturism condus de un bărbat de 59 de ani din Racovița. Testul alcoolscopic a indicat o valoare de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și în acest caz, bărbatul a fost condus la unitatea medicală pentru recoltarea probelor biologice, iar cercetările sunt în curs la Serviciul Rutier Sibiu.

Conducere fără permis în Avrig

În jurul orei 07:15, polițiștii din Avrig au oprit pentru control un bărbat de 66 de ani, localnic, care conducea pe strada Sașilor fără a deține permis de conducere internațional. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru conducere fără permis.

Șofer din Galați prins fără drept de a conduce

La ora 09:30, în afara localității Blăjel, polițiștii rutieri au oprit un bărbat de 50 de ani din Galați, care conducea pe DN14A fără a avea dreptul legal de a circula cu autovehiculul. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducere fără permis.

Aceste cazuri evidențiază continuarea problemelor legate de siguranța rutieră în județul Sibiu și importanța respectării legislației privind conducerea autovehiculelor pe drumurile publice.