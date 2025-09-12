suspectul de uciderea lui charlie kirk prins după ce a fost denunțat de un apropiat

Suspectul în cazul uciderii comentatorului Charlie Kirk a fost prins, a anunțat președintele american Donald Trump vineri, în timpul unei emisiuni la Fox News, potrivit agenției AP.

Trump a declarat că are „un grad ridicat de certitudine” că persoana responsabilă a fost identificată și că este audiată în prezent. Potrivit informațiilor publice, un preot ar fi colaborat cu anchetatorii pentru a facilita prinderea suspectului. Până în acest moment, autoritățile nu au dezvăluit numele suspectului și nici un posibil motiv pentru atac.

Incidentul s-a produs miercuri, în curtea Universității Utah Valley din Orem, unde Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, comentator radio și aliat apropiat al lui Donald Trump, vorbea unei mulțimi.

Joi, anchetatorii au publicat fotografii și o înregistrare video a suspectului, primind peste 7.000 de indicii și piste de la public, au declarat oficialii.

Anchetatorii continuă să investigheze circumstanțele crimei și motivele care au stat la baza atacului, în timp ce autoritățile locale monitorizează situația pentru a asigura siguranța comunității.