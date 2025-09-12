tir înmatriculat în sibiu, implicat într-un accident pe dn7. trafic greu pe valea oltului / foto update

Două TIR-uri au fost implicate, vineri dimineața, într-un accident pe Valea Oltului. Se circulă îngreunat în zona localității Bujoreni.

UPDATE

„La fața locului s-au deplasat polițiștii Serviciului Rutier care, din primele verificări efectuate, au stabilit faptul că un bărbat de 49 de ani, din județul Argeș, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și ar fi acroșat un autotren ce circula din sens opus, condus de un bărbat de 47 de ani, din județul Ilfov. În urma coliziunii, cele două vehicule au intrat intr-o locuință și gardul acesteia”, informează reprezentanții IPJ Vâlcea.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Unul dintre vehicule era încărcat cu mărfuri generale, iar celălalt transporta frigidere.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Traficul este îngreunat, vineri, pe DN7, la kilometrul 183+300, în zona localității Bujoreni din județul Vâlcea din cauza unui accident rutier produs între două TIR-uri. Unul dintre ele este înmatriculat în județul Sibiu.

Accidentul s-a produs din eroare umană pe un carosabil umed, respectiv neadaptarea vitezei la condițiile de drum. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

DRDP Craiova anunță că, în acest moment, se circulă alternativ, pe un singur sens, dirijat de poliție. Se așteaptă macaraua pentru eliberarea carosabilului. Circulația va fi reluată în condiții normale în aproximativ 3 ore.