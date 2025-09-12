toamna se instalează treptat: meteorologii ne spun cum va fi vremea în următoarele săptămâni

Toamna își intră definitiv în rol, cu temperaturi normale pentru lunile septembrie și octombrie, potrivit prognozei pentru perioada 15 septembrie – 13 octombrie, transmisă vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
15 – 22 septembrie
Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, în extremitatea de nord a țării, dar și deficitar în regiunile sud-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.
22 – 29 septembrie
Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitați vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu posibilitatea unui ușor deficit în nordul, centrul și estul țării.
29 septembrie – 6 octombrie
Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.
6 – 13 octombrie
Mediile valorilor termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a teritoriului.
