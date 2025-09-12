trenul de mare viteză din franța blocat de hoții de cupru

Un furt de cablu a blocat circulația celebrului TGV, trenul de mare viteză din Franța. Afectată este magistrala Paris-Lyon. Trenurile rapide au fost mutate pe traseele clasice unde nu pot circula cu viteză mare.

Serviciul de trenuri de mare viteză este întrerupt vineri pe porțiunea Sud-Est, în urma unei întreruperi a semnalizării cauzate de un furt de cablu, a transmis compania feroviară franceză, citată de Le Figaro. Conform site-ului SNCF Connect, furtul a avut loc „în apropierea gării Creusot-Montchanin, pe linia Paris-Lyon. Ca urmare, unele trenuri sunt deviate către linia convențională, unde nu pot circula cu viteză mare, ceea ce duce la întârzieri de până la două ore.

Personalul SNCF Réseau lucrează pentru finalizarea reparațiilor, dar „din păcate, se preconizează că lucrările vor dura toată ziua”, a anunțat administratorul de infrastructură, care estimează o revenire la normal în jurul orei locale 21:00.

Furturile de cabluri sunt frecvente pe liniile de cale ferată din Franța. Traficul feroviar din sud-estul Franței a fost paralizat la sfârșitul lunii august din același motiv. În iunie și februarie, trenurile au fost blocate în apropierea orașului Lille, iar în martie o situație asemănătoare a avut loc în Alsacia.